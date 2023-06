I proprietari dei Samsung Galaxy S22 saranno ben felici di sapere che, per il loro telefono, è ormai in arrivo l’app Enhance-X. Quest’ultima è stata lanciata per i top di gamma Samsung Galaxy S23 in un primo momento ed in maniera esclusiva ma era attesa anche per i top di gamma del 2022. Da parte del forum ufficiale Samsung Members è ora giunta la certezza che la novità è in procinto di essere rilasciata: potrebbe essere solo questione di giorni, almeno per i primi utenti.

L’app Enhance-X è in grado di migliorare sensibilmente le foto attraverso l’intelligenza artificiale e risolvere molti di quei problemi che potremmo trovare negli scatti. Il riferimento principale è ai difetti di sfocatura, a quelli di rumore e di perdita di dettagli. L’aspetto poi più interessante dello strumento è che l’interfaccia utente è abbastanza semplice ed intuitiva, dunque chiunque è in grado di utilizzare lo strumento, senza specifiche competenze o conoscenze pregresse.

Ormai chiarita l’enorme portata positiva dell’app sul Samsung Galaxy S22, è anche giusto focalizzarsi sul momento esatto in cui la novità arriverà a bordo dei Samsung Galaxy S22. L’annuncio della prossima distribuzione del tool è comparso, come pure già riferito, sul forum ufficiale del produttore in Sud Corea. Per questo motivo, possiamo ritenere logico che l’app Enhance-X giunga subito presso questo paese di riferimento e poi anche altrove. Non ci si aspetta che i tempi di attesa siano biblici ma, nel frattempo magari, bisognerà solo attendere un po’ in più in Europa e dunque in Italia. L’implementazione non mancherà su nessuno dei modelli di punta dell’anno scorso e dunque sarà a disposizione di Samsung Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra senza alcuna distinzione e nello stesso momento. Il plus dello strumento non mancherà di essere raccontato, non appena disponibile.

