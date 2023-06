In queste ore si parla tanto di lui: dopo la tragedia di Casal Palocco, infatti, ha pubblicato un video per sensibilizzare i content creator alle loro responsabilità. Ma chi è Marcello Ascani?

Chi è Marcello Ascani

Marcello Ascani è uno youtuber e influencer tra i più seguiti in Italia. Nato a Roma nel 1997, ha conseguito il diploma al liceo artistico. La sua attività su YouTube è iniziata nel 2012, quando ha iniziato a condividere le sue esperienze di viaggio, istruzione e finanza personale.

Nel 2018 ha fondato la sua agenzia di marketing digitale, Flatmates, insieme al suo socio Michele. Flatmates si occupa di creare contenuti e strategie utili sia ai brand che agli influencer, utilizzando YouTube come canale principale per la divulgazione dei contenuti. Tra i clienti di Flatmates ci sono aziende importanti, come la famosissima piattaforma di audio libri Audible.

Marcello Ascani ha oltre 700 mila iscritti al suo canale YouTube, dove pubblica video su vari temi come la crescita personale, gli investimenti, la produttività, lo yoga e le sfide di ogni giorno. Oltre al canale, Marcello cura anche un blog sul quale scrive articoli approfonditi e propone consulenze e corsi online per chi vuole imparare a crescere su YouTube, il suo principale campo di battaglia.

I viaggi e la vita privata

Marcello Ascani è appassionato di viaggi e ha visitato molti Paesi del mondo tra cui l’Antartide, la Nuova Zelanda, il Giappone e gli Stati Uniti oltre, ovviamente, all’Italia. Nel 2021 ha anche partecipato alla maratona di New York. Nel tempo libero ama leggere libri, fare yoga, meditare e scrivere il suo diario.

Marcello Ascani è fidanzato con Giulia Gaudino, modella e influencer con cui condivide spesso momenti della sua vita privata sui social network. I due vivono insieme a Milano.