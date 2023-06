Dal premio Hugo a Netflix. Questo il percorso di Il problema dei tre corpi, romanzo dello scrittore cinese Liu Cixin, primo libro della trilogia di fantascienza Memoria del passato della Terra, diventato serie televisiva. La nota piattaforma di streaming ha condiviso il trailer dello show, 3 Body Problem, che sarà disponibile in 8 episodi a partire da gennaio del 2024, ma sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e NOW.

Il primo trailer della serie Netflix, realizzata da David Benioff e D. B. Weiss, creatori de Il Trono di Spade, è stato presentato in occasione dell’evento Netflix TUDUM e diffuso il 17 giugno del 2023.

3 Body Problem – Trama

La storia di 3 Body Problem narra uno dei momenti cruciali della storia dell’uomo: la scoperta di non essere l’unica specie vivente dell’universo. A partire dal secolo scorso si arriverà a un futuro lontanio, in una narrazione arricchita da personaggi caratterizzati in modo molto complesso e tematiche esistenziali di grande attualità. “Le ripercussioni di una fatidica decisione presa in Cina negli anni ’60 attraversano spazio e tempo costringendo un gruppo di scienziati ad affrontare una grave minaccia” si legge nella sinossi sul sito di Netflix.

3 Body Problem – Cast

Il cast di 3 Body Problem troviamo alcuni degli interpreti de Il Trono di Spale, come John Bradley, Liam Cunningham e Jonathan Pryce. Gli altri attori impegnati nella serie sono: Jess Hong (I misteri di Brokenwood), Benedict Wong (Doctor Strange), Eiza González (Baby Driver), Jovan Adepo (Watchmen), Alex Sharp (Il processo ai Chicago 7), Saamer Usmani (Succession), Rosalind Chao (Star Trek: The Next Generation), Marlo Kelly (Prova a sfidarmi), Sea Shimooka (Arrow), Ben Schnetzer (La verità sul caso Harry Quebert) e Zine Tseng.

3 Body Problem – Trailer

La sceneggiatura è stata affidata a David Benioff, Alexander Woo e D.B. Weiss. Insieme a Benioff e Weiss, tra i produttori compaiono i nomi di Rian Johnson, Ram Bergman, Brad Pitt, Jeremy Kleiner, Dede Gardner e Rosamund Pike.

Ecco il teaser ufficiale di 3 Body Problem

Continua a leggere Optimagazine