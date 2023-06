Tra i top di gamma di stampo Android più interessanti di quest’anno ritroviamo senza dubbio il Samsung Galaxy S23, flagship dell’azienda sudcoreana che si ritrova ad essere già scontato su Amazon, diventando un’occasione importante per chi vuole averlo tra le mani. Se quindi state pensando di acquistare tale top di gamma, ecco che c’è un’offerta che può fare al caso vostro e parliamo della variante nera da 256GB di memoria interna. Questo Samsung Galaxy S23 si ritrova infatti con uno sconto del 18% e quindi dal prezzo iniziale di 1039 euro si è arrivati agli 849,99 euro. Con ulteriore sconto di 100 euro per il cashback assicurato da Samsung Italia.

Ulteriore sconto di 100 euro per il Samsung Galaxy S23 dal prezzo Amazon fissato oggi nello store

Non solo aggiornamenti pesanti, dunque, come quello trattato pochi giorni fa. Dopo poco più di due mesi dal suo approdo sul mercato, ecco che l’ultimo top di gamma di stampo Samsung può essere già acquistato ad un prezzo più favorevole, una bella notizia per coloro che stavano pensando di acquistarlo. Attualmente c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce con la possibilità di riceverlo nel giro di qualche ora dall’acquisto e chiaramente senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Offerta Samsung Galaxy S23, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

Preparati a una Galleria ricca di scatti notturni epici, che tutti...

Parliamo di una scelta Amazon da tenere in considerazione e tra l’altro lo stesso sito di e-commerce permette il pagamento a rate con Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo. Ricordiamo come si stia parlando della variante da 128 GB di memoria interna, è un dettaglio da non sottovalutare, anche perché tantissimi utenti stanno optando per questo taglio di memoria quando acquistano un nuovo smartphone.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche è importante sottolineare come questo Samsung Galaxy S23 sia dotato di un display da 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X, ma l’aspetto di maggior rilievo è dato dal comparto hardware grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Gen 21 supportato da ben 8GB di RAM. Di ultima generazione è anche il comparto fotografico di questo Samsung Galaxy S23 con sensore principale grandangolare da 50 megapixel che permette scatti di grande qualità soprattutto in condizione di scarsa illuminazione. Infine all’interno della confezione troviamo il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida.

