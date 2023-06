Ci sono nuove fake news che dobbiamo prendere in considerazione oggi, visto che da alcune ore a questa parte circolano voci su Fiorella Mannoia morta. Dunque, occorre chiarire bene alcuni concetti, dopo aver parlato delle esibizioni che avrebbero visto protagonista in primavera l’artista all’interno del nostro magazine. Tutto un enorme malinteso, supportato dal fatto che alcuni siti stiano perseverando nella propria strategia di creare titoli ingannevoli. L’utente, pensando al peggio, apre l’articolo per conferme, salvo poi scoprire che il personaggio famoso di turno sia vivo e vegeto.

Grossa bufala su Fiorella Mannoia morta oggi: il malinteso nasce da titoli costruiti male

Senza girarci troppo intorno, è quello che possiamo affermare anche a proposito dei rumors su Fiorella Mannoia morta. Il presunto “addio” associato alla cantante, infatti, non si riferisce alla scomparsa di un volto più che noto nel panorama della musica italiana, ma ad alcune sue recenti dichiarazioni. Come chiarito da siti specializzati, infatti, chi ha cercato di ingannarvi ha utilizzato termini allusivi, che ci hanno fatto pensare alla scomparsa dell’artista. In realtà, la storia nasce dal tributo che la stessa Fiorella Mannoia ha voluto riservare ad un collega di recente passato a miglior vita.

Coloro che non sono perfettamente addentrati in queste dinamiche, dunque, potrebbero parlare di bufala a proposito di Fiorella Mannoia morta. In verità, il gergo di questo mondo mi costringe ad usare il termine “clickbait“, con il chiaro riferimento alla strategia poco etica della fonte originale. Si parte da un’intervista del VIP del giorno, salvo poi costruire un titolo poco trasparente che ci fa pensare al peggio.

Ecco perché è fondamentale smentire tutte le indiscrezioni su Fiorella Mannoia morta oggi 18 giugno, evitando che il clickbait possa trasformarsi nel giro di poche ore in bufala per coloro che amano la cantante.