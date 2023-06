Torna in onda CSI Vegas 2 su Rai2. Stasera, domenica 18 giugno, vedremo due episodi. Andiamo alle anticipazioni nel dettaglio.

Si parte dall’episodio 2×06 dal titolo Fuori menu:

Il laboratorio della polizia scientifica di Las Vegas fronteggia un nuovo caso. La squadra indaga sulla morte di un famoso chef pugnalato, avvelenato e congelato. I sospetti si concentrano da subito sullo staff del ristorante e dalle prime indagini emerge che la vittima non era esattamente quello che voleva far sembrare ai suoi numerosi fan. In molti avevano più di un motivo per ucciderlo. Nel frattempo, Max non riesce a superare il trauma della sua recente aggressione e Folsom ne fa le spese..

La serata si conclude con l’episodio 2×07 intitolato Fuoco e fiamme:

La squadra si trova coinvolta in un caso più strano del solito. Un ricco immobiliarista e suo figlio vengono trovati carbonizzati nella loro casa, i vigili del fuoco sono a corto di personale e così Folsom e Allie devono apprendere in tempi record tutti i segreti della combustione. Intanto Bryan, il figlio di Max, sembra sempre più preoccupato per il comportamento distante e anomalo della madre.

Nel cast di CSI Vegas 2: Paula Newsome nei panni di Maxine “Max” Roby; Matt Lauria è Joshua “Josh” Folsom; Mandeep Dhillon è Ahalya “Allie” Rajan; Ariana Guerra è Serena Chavez; Jay Lee è Christopher “Chris” Park; Lex Medlin è Beau Finado; e Mary Marg Helgenberger nel ruolo di Catherine Willows.

CSI Vegas 2 torna in onda su Rai2 lunedì 19 giugno con tre episodi. Nel 2×08 dal titolo Un giglio nel deserto, Catherine riesce finalmente a fare decisivi passi avanti per mettere alle strette chi ha ucciso la sua allieva e amica Grace. Max e Folsom sono convinti che dietro alla sua morte si nasconda qualche traffico illecito di riciclaggio di denaro sporco legato alle frequentazioni del Casinò Eclipse. Nel frattempo, Beau deve esaminare una serie di opere d’arte falsificate ritrovate sulla scena del crimine e sulle quali sono rimasti diversi indizi. Ma non sempre tutto è come sembra…

A seguire, l’episodio 2×09 intitolato Il Basilisco. Di seguito la sinossi. Indagando su un triplice omicidio Max e la sua squadra si accorgono che esiste un collegamento con alcuni casi risolti di recente che vedevano coinvolti Alan Herskovitz, Lynn Zobrist, Lamont Moore e Peter/Albert Nesicolacci. C’è una mente diabolica e manipolatoria che muove le fila e la squadra mette in campo anche metodi poco ortodossi per districare la matassa. Nel frattempo, Penny attraversa un momento molto delicato.

La serata si conclude con l’episodio 2×10 dal titolo Virale. Chris, suo malgrado, finisce sotto i riflettori. Un ragazzo è stato ucciso e il caso si ricollega a un altro precedentemente seguito da Chris attraverso il suo profilo social, prima che entrasse nel CSI. Tra i sospettati, di nuovo, Warren il migliore amico della vittima. Le tracce di DNA su un’ascia, presumibilmente l’arma del delitto, non lasciano dubbi. Ma qualcuno sta cercando di incastrarlo mentre il vero bersaglio di tutta la macchinazione potrebbe essere il CSI. Max è arrabbiata con Chris ma allo stesso tempo preoccupata per lui.

L’appuntamento con CSI Vegas 2 è per stasera dalle 21:05 su Rai2. Domani, invece, andrà in onda alle 21:20.

