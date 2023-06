Nelle ultime ore il loro nome è comparso negli articoli di cronaca per la loro solidarietà ai The Borderline, il gruppo di youtubers coinvolto nella morte del piccolo Manuel a Casal Palocco. Ma chi sono i PirlasV?

Chi sono i PirlasV

I PirlasV sono un gruppo di youtuber bolognesi fondato da Gabriele “Gnabrii” Gentili e Pier “Pierino” Francesco Gentili. Come si può facilmente intuire, il nome del duo deriva dalla parola “pirla” e riflette il mood promosso dal progetto che crea contenuti sempre in chiave comica e irriverente, ma soprattutto con una grande partecipazione da parte dei follower. I loro contenuti si ispirano principalmente al calcio al quale dedicano parodie ma non solo: il loro format prevede prank, sfide e anche tornei.

Il canale YouTube, oggi seguito da 1,3 milioni di iscritti, è stato aperto nel 2015. Tra i loro video più popolari ricordiamo quelli dedicati al Pallone D’Oro di YouTube Italia, un concorso riservato a youtuber italiani accomunati dalla passione per il calcio. In tanti anni di carriera e creazione di contenuti, i PirlasV hanno collaborato anche con calciatori professionisti come Rafael Leao e Papu Gomez.

I tornei

Come ben si intuisce, i PirlasV si distinguono specialmente per la loro passione per il calcio, sport nel quale sono anche molto attivi. Ad esempio, i PirlasV hanno partecipato a numerosi eventi sportivi. Tra questi ricordiamo l’Estate Enjoy 2023, un camp estivo per giovani palloni d’oro organizzato da Enjoy Sport Academy, e altre iniziative per contrastare il cyberbullismo, raccolte fondi e campagne di sensibilizzazione.

I PirlasV esistono anche su Instagram, dove hanno oltre 240 mila follower, e su TikTok, dove pubblicano video divertenti. Il gruppo ha anche una linea di merchandising con tanti gadget personalizzati.