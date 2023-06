Senza di loro il mondo dello sport non avrebbe una parodia ufficiale, e mentre tantissimi altri content creator si limitano alla sponsorizzazione di prodotti e pose da modelli, loro ci ricordano gli anni doro della Gialappa’s. Ma chi sono Gli Autogol?

Chi sono Gli Autogol

Gli Autogol sono un trio di youtuber composto da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli, quest’ultimo noto anche come Rollo. Il trio è nato nel 2006 con le prime esperienze comiche a teatro in cui il focus era principalmente concentrato sul calcio. Tre anni dopo è nato il canale YouTube, oggi talmente famoso da contare oltre 1,5 milioni di iscritti. Oltre al canale principale, il trio ha fondato anche un canale secondario chiamato Gli Autogol Extra.

L’esperienza in televisione e nelle radio

Gli Autogol hanno collaborato con diverse realtà esterne a YouTube tra cui emittenti televisive e radiofoniche come Sky, Radio Deejay, Radio 105 e Rai 2. Nel loro percorso hanno guidato la conduzione di format come come Flop Calcio, Autogol News e 105 Autogol oltre ad essere ospiti fissi de La Domenica Sportiva. Nel 2016 è uscito il primo libro Storia Buffa Dello Sport, una raccolta accurata e divertente delle loro parodie di personaggi sportivi. Il libro ha vinto il premio Leggio D’Oro e i Web Show Awards.

Gli Autogol nel 2017 hanno lanciato il loro primo singolo Baila Como El Papu con la produzione di Dj Matrix e in featuring con il calciatore Papu Gomez. Il brano ha raggiunto oltre 46 milioni di visualizzazioni su YouTube e ha ottenuto il disco di platino. Nel 2018 hanno pubblicato L’Inno Dei Non Mondiali, un modo per farsi beffe sulla mancata qualificazione ai mondiali dell’Italia del 2018.

Gli Autogol sono abilissimi nell’imitazione di almeno 60 personaggi dello sport tra cui allenator, dirigenti, calciatori, giornalisti e commentatori. Non mancano i nomi più quotati tra cui Zlatan Ibrahimovic, Massimiliano Allegri, Bruno Pizzul e tantissimi altri.