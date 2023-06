La sua triste storia è ora al centro delle cronache internazionali. Un’influencer cinese proveniente da Henan, nella Cina centrale, è morta ad appena 21 anni mentre si sottoponeva ai trattamenti di perdita di peso in un centro di dimagrimento nella regione dello Shaanxi. Le circostanze della sua morte sono ora oggetto di indagine. Ma chi era Cuihua?

Chi era Cuihua

Della vita di Cuihua si sa ben poco. Come riporta la CNN, “Cuihua” era il nickname usato sui social, mentre il nome di battesimo era Zhou. Come detto in apertira, Cuihua aveva 21 anni.

La sua popolarità era cresciuta su Douyin, piattaforma cinese alternativa a TikTok, dal cui profilo le autorità hanno eliminato gli ultimi video. Cuihua aveva scelto di entrare in un campo di dimagrimento una volta raggiunti i 156 chili di peso con l’obiettivo di perderne 100.

La sua scelta era stata documentata interamente su Douyin, e Cuihua aveva condiviso con i suoi follower il momento in cui entrava nel entro di dimagrimento della provincia di Guangdong, nella Cina meridionale. Dopo questo primo tentativo aveva perso 16 chili.

La morte in un campo di dimagrimento

Il corpo senza vita di Cuihua è stato rinvenuto il 27 maggio. Secondo Scmp, la struttura della regione di Shaanxi aveva chiesto a Cuihua di documentare la sua attività sui social per fare pubblicità al centro. Il 25 maggio la ragazza avrebbe confessato ai suoi follower di sentirsi poco bene.

I media locali riportano le ultime immagini postate da Cuihua in cui la si può vedere sofferente mentre svolge esercizi e solleva pesi. Le circostanze che hanno portato alla morte della 21enne non sono chiare, ma la vicenda ha acceso i riflettori sul mondo degli influencer e su come la realtà virtuale spesso si traduca in una serie di sfide estreme che si rivelano pericolose sia per i content creator che per i loro follower.