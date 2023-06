Annalisa a Sanremo 2024? Non in gara, intendiamoci. Il suo nome però è tra quelli più vociferati nelle ultime settimane, legati al Festival della Canzone Italiana 2024. Annalisa infatti potrebbe essere una delle co-conduttrici di Amadeus e con lui calcare il palco in una o più serate della competizione canora.

Il suo nome si fa spazio tra le voci sempre con più insistenza e le sue parole sembrano confermare i primi spoiler. Intervistata di recente da Radio Italia, Annalisa è stata chiamata a rispondere anche a domande sulla sua eventuale partecipazione a Sanremo 2024, non tra i Big selezionati dal direttore artistico ma tra i co-conduttori e le co-conduttrici della kermesse nelle cinque serate festivaliere.

“Se e quando succederà non voglio farmi trovare impreparata”, ha detto Annalisa, che intanto domina le classifiche estive a suon di tormentoni. La cantante si è mostrata possibilista e ha di fatto lasciato una porta aperta alla Rai. Del resto, per lei non sarebbe la prima volta alla conduzione di un programma televisivo e, come da lei stessa sottolineato, le sue conduzioni TV hanno sempre avuto a che fare con la musica, la sua prima passione.

Il Festival di Sanremo, dunque, unirebbe la sua esperienza alla conduzione con la sua grande passione per la musica che, nel corso degli anni, le ha consentito di scalare rapidamente le classifiche radio e di vendita. Il suo singolo estivo, Mon Amour, ha toccato la numero 1 della classifica Fimi dei singoli più venduti della settimana in Italia, dato che tiene conto anche degli ascolti in streaming.

E non è che l’inizio: successivamente Annalisa è apparsa in un singolo in trio: con Fedez e Articolo 31 ha raggiunto le radio con la canzone Disco Paradise, il brano che potrebbe rivelarsi il vero tormentone dell’estate 2023.