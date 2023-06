Non è certo vero che senza Synchronicity dei Police non ci ricorderemmo dei Police, ma certamente i tre britannici ormai alla frutta il 17 giugno 1983 hanno scelto di pubblicare uno dei più dignitosi testamenti musicali che la storia della musica ricordi.

Sting, Andy Summers e Stewart Copeland sono ai ferri corti e sì, nel Regno Unito deve essere tendenza comune riuscire a sfornare capolavori quando si arriva al punto di registrare in stanze separate, tanto è l’ego che precede l’artista in sala di registrazione. Hugh Padgham ne sa qualcosa: il produttore assiste a quel momento in cui Sting e Copeland arrivano quasi alle mani proprio mentre registrano Every Breath You Take, ad oggi una delle migliori canzoni dei Police.

Padgham, in quel contesto, non è semplicemente il produttore, ma un paciere talmente esasperato da pensare di abbandonare l’intero progetto. Eppure il lavoro va avanti e il risultato, signori, lo abbiamo dritto in cuffia da almeno 40 anni. Synchronicity dei Police è l’elucubrazione di Sting con gli insegnamenti di Carl Gustav Jung, è la dimostrazione di quanto i tre abbiano ancora qualcosa da dire e di quanto si possa fare incanalando la tensione nell’arte.

Andy Summers grida e vibra in Mother, il pezzo più psichedelico di un disco che – udite udite – mette definitivamente da parte le influenze del reggae. In Synchronicity la Giamaica e Brixton sono lontani e per lasciare spazio ai sintetizzatori interamente curati dai tre fratelli-coltelli.

Si può dire che il disco sia l’anello di congiunzione tra gli ultimi Police e i futuri lavori di Sting, con quell’influenza della world music che è tutta in Walking In Your Footsteps, Tea In The Sahara e King Of Pain. Così l’ultimo album dei Police è il capolavoro atteso e inatteso, un saluto a colpi di sperimentazione e innovazione. Un disco dei Police, in tutti i sensi.