Samsung è ormai pronta a lanciare sul mercato i suoi attesissimi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. Tuttavia, prima del loro annuncio in via ufficiale, è giunto un nuovo rapporto che, grazie a un rendering trapelato in Rete, regala un primo e vero sguardo al modello Z Flip 5. Precisamente la notizia giunge da un report esclusivo di ‘mysmartprice.com’, che ha condiviso le nuove immagini del design del Galaxy Z Flip 5. Dando uno sguardo al render, è possibile notare il design del dispositivo, che conferma il nuovo grande display cover. Per chi ancora non lo sapesse, si dice che il prossimo Z Flip 5 sia dotato di un display esterno da ben 3,4 pollici più alto.

Il display del prossimo Samsung Galaxy Z Flip 5 è così grande da riuscire a coprire una buona parte della scocca, così da lasciar spazio sia alla dual camera che al flash LED. Lo schermo dovrebbe misurare 3,4 pollici, si tratta di una diagonale superiore a quella di OPPO Find N2 Flip (che misura invece 3,26 pollici). Sul retro del device la configurazione a doppia fotocamera è posizionata orizzontalmente con il display di copertura, proprio sotto di esso. Grazie allo spazio del display più alto, probabilmente il dispositivo sarà in grado di aggiungere più funzionalità e visualizzare maggiori informazioni su questo pannello.

Oltre all’esclusiva dei rendering, sono trapelate anche le specifiche del Galaxy Z Flip 5, ecco una rapida occhiata: display interno AMOLED Full HD+ da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz, foro in alto al centro; display esterno da 3,4 pollici. Sotto la scocca dovrebbe esserci il Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 per Galaxy (con velocità di clock di picco 3.36GHz), abbinato a 8GB di RAM e 128/256 GB di storage interno. La batteria da 3700mAh dovrebbe avere un supporto alla ricarica rapida cablata da 15W o 25W, e ricarica wireless da 10W. La fotocamera posteriore principale da 12MP e un sensore ultra-wide da 12MP; davanti una selfie-cam da 12MP. Lato software dovremmo trovare un’interfaccia One UI 5.1 basata su Android 13 OS.

