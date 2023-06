Siete in cerca di un nuovo smartphone Android 5G, del marchio Samsung, con funzioni avanzate e con un buon rapporto qualità/prezzo? Allora vi suggeriamo l’interessante offerta su Amazon di oggi, 16 giugno, del Galaxy A34. Il device di fascia media e in versione italiana sarà vostro con un super sconto del 33% all’incredibile prezzo di 268,98 euro (invece di 399,90 euro di listino) nel particolarissimo colore Awesome Silver. Il dispositivo è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce; la consegna e il reso sono gratuiti. Inoltre, avrete anche la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis; si tratta di un’esclusiva Amazon Prime valida fino al 20/06/2023. Andiamo a dare insieme un’occhiata alle principali caratteristiche e specifiche tecniche.

Il Samsung Galaxy A34 5G sfoggia un design elegante e lineare caratterizzato da linee semplici, colori versatili e una fotocamera perfettamente incorporata nel corpo dello smartphone. Presenta un display FHD+ Super AMOLED da 6,6 pollici (con risoluzione 2340 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120Hz, in grado di offrire un’esperienza visiva di impareggiabile fluidità. Lato hardware è dotato di un processore Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (a 6nm), affiancato a 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione (espandibile fino a 1TB tramite microSD). Per quanto riguarda l’autonomia, il device integra una batteria da 5000mAh, che assicura buone prestazioni ed ottimizza il consumo adattandosi alle vostre abitudini di utilizzo.

Quanto al comparto fotografico, il Samsung Galaxy A34 5G mostra sul retro una tripla fotocamera caratterizzata da: un sensore principale da 48MP con OIS, un ultra-grandangolare da 8MP e un macro da 2MP; frontalmente, la selfie-cam è da 13MP. Lato connettività il device, oggi in super offerta su Amazon, presenta: è Bluetooth 5.3, A2DP, LE, reti HSPA, LTE-A, 5G per una navigazione in internet veloce.

