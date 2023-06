Nei prossimi mesi di luglio o agost Realme dovrebbe lanciare il suo nuovo ammiraglia Realme GT Neo 5 Pro. Il leaker‘Digital Chat Station’ ha più volte fatto trapelare dettagli sul nuovo modello tramite Weibo. In uno recente, il tipster cinese ha ribadito le specifiche chiave del modello Pro: andiamo a vedere insieme quali sono.

Secondo Digital Chat Station, il Realme GT Neo 5 Pro presenterà un display OLED da 6,74 pollici con una risoluzione 1.5K (2772 x 1240 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Sotto la scocca dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, affiancato a 16GB di RAM e, ulteriori perdite, hanno rivelato che il device arriverà con 512GB o 1TB di memoria interna UFS 4.0. Inoltre, il device sarà alimentato da una batteria da 5200mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 150W (con la possibilità che possa giungere sul mercato in una variante di ricarica da 100W). Lato software, il device dovrebbe lavorare con il sistema operativo Android 13 sull’interfaccia Realme UI 4.0. Quanto al comparto fotografico, lo smartphone monterà frontalmente una fotocamera da 16MP per selfie e videochiamate.

La configurazione della fotocamera posteriore sarà caratterizzata da un sensore principale Sony IMX890 da 50MP con OIS. Oltre a ciò, non vi sono ulteriori dettagli a disposizione circa i sensori ausiliari. Si vocifera anche che posteriormente il device disporrà di una parte trasparente proprio come il Realme GT Neo 5. Ad ogni modo, queste presunte specifiche si basano su indiscrezioni e voci, quindi è consigliato aspettare che arrivi la conferma in via ufficiale da Realme. Tuttavia, qualora tali rumors dovessero essere veritieri, il nuovo Realme GT Neo 5 Pro sarà un dispositivo di punta potente che farà sicuramente scintille nel mercato degli smartphone.

