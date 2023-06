Moltissimi genitori si saranno messi alla ricerca della migliore app video per bambini ma magari non tutti conoscono RaiPlay Yoyo. Rispetto alla più rinomata app RaiPlay standard, siamo al cospetto di uno strumento pensato esclusivamente per i più piccoli e dunque strutturato in un determinato modo per la massima sicurezza del giovanissimo pubblico. Vale la pena conoscere le peculiarità di questo tool che esiste da anni ma che costantemente si rinnova per l’aggiunta di nuovi contenuti ma anche per migliorare l’esperienza di visione garantita.

Funzionamento

RaiPlay Yoyo è naturalmente disponibile (in forma del tutto gratuita) sia sul Play Store per dispositivi Android, sia sull’App Store Apple per iPhone e iPad. La prima cosa da dire è che, dopo l’installazione, lo strumento non richiederà alcuna registrazione o autenticazione: la cosa non fa che facilitare l’utilizzo dello strumento fin da subito. Al primo accesso, è richiesto soltanto se si abbia l’intenzione di procedere alla creazione di uno o più profili validi per i singoli bambini che accederanno ai contenuti. In pratica, si può decidere di creare esperienze di visione diverse corrispondenti ad un bambino più o meno grande, indicandone la rispettiva età (da 1 a 8 anni). Con gli accessi separati, ogni piccolo utente sarà sicuro di trovare sempre a portata di mano il video e contenuto preferito.

Esattamente come accade per il canale RaiYoyo, anche l’app RaiPlay Yoyo non contiene alcuna pubblicità. A tutela dei minori, nessun annuncio sarà visualizzato durante la visione di un qualsiasi video, così come neanche nelle diverse schermate dell’app. Per questo motivo, lo strumento è incredibilmente sicuro e non rischia di trasmettere contenuti non adatti ad un pubblico così in erba. L’applicazione presenta tre principali comandi per la sua fruizione. Il primo è quello denominato “Guarda” che presenta una selezione di video suggeriti sulla base delle preferenze dei bambini. Poi c’è l’icona “Personaggi”: quest’ultima presenta la carrellata dei beniamini dei più piccoli protagonisti dei cartoni. Selezionandone uno, le puntate che lo riguardano saranno tutte proposte in elenco. Per finire, l’opzione Live TV consentirà di visualizzare lo streaming in diretta del canale Rai dedicato ai bambini appunto. Per completezza e naturalmente per i bambini più grandi, non manca neanche la classica icona della lente d’ingrandimento per la ricerca dei filmati per parola chiave.

RaiPlay Yoyo è la migliore app video per bambini, oltre che per l’assenza di pubblicità, anche per una serie di strumenti per i genitori presenti nelle impostazioni. Alla scheda dei settaggi, intanto, si accede con un codice da digitare. Al suo interno, si può operare in diversi modi: intanto si può consentire o meno il download dei filmati per poterne poi usufruire anche quando si è offline. L’operazione potrà essere resa possibile solo sotto copertura Wi-Fi ma anche sotto rete dati mobili. Ancora, l’opzione di certo più utile per i genitori sarà quella di settare un tempo massimo di visione con un timer apposito. In questo modo, si avrà la certezza di preservare i più piccoli da un uso esagerato dell’app.

Usabilità

L’app RaiPlay Yoyo non poteva che essere a misura di bambino. L’essenzialità del menù e degli elementi grafici in app la fanno da padrone. Ogni video presente nello strumento (dai filmati on demand alla TV in streaming), può essere visionato in due modalità, ossia in una finestra più ristretta oppure a schermo intero. Per passare dall’una all’altra opzione si dovrà semplicemente far tap sull’immagine riprodotta.

Tra le soluzioni più utili in app c’è senz’altro la suddivisione dei profili e l’appena citato timer per impostare un tempo massimo di visione dei contenuti. Tra i punti deboli dello strumento però va segnalata la mancata possibilità di accedere alle schede delle FAQ e del supporto, direttamente dall’app. Magari si tratterà solo di un bug attivo a giugno 2023 e, si spera, superato da qualche futuro aggiornamento.

