Annunciato da settimane, è arrivato il super mega aggiornamento per i Samsung Galaxy S23 che migliorerà sensibilmente la resa della fotocamera dei top di gamma. Anche ieri, l’informatore Ice Universe aveva indicato l’imminente rilascio dell’update per la settimana prossima a livello globale. Con qualche giorno di anticipo, le novità software sono giunte nei primi paesi asiatici e non sono di certo da sottovalutare.

L’update in questione è siglato con la versione firmware S91xBXXU2AWF1. Il peso del pacchetto è considerevole, ossia ben 2,2 GB e bisognerà dunque verificare la presenza di spazio sufficiente sul proprio dispositivo prima del download. Come già accennato, la distribuzione è partita in Asia ed in particolare in Indonesia, Malesia, Tailandia e Filippine. Per il rilascio in altre parti del mondo ed in particolare in Europa, dovrebbe essere solo questione di ore o al massimo giorni ma, con la settimana prossima, un po’ tutti i possessori dei telefoni top di gamma dovrebbero toccare con mano l’update.

La prima grossa implementazione per i Samsung Galaxy S23 è quella relativa all’opzione zoom 2x nella modalità Ritratto dell’app della fotocamera. Un plus di non poco conto per chi ama immortalarsi più o meno spesso. Fa piacere poi sapere che il problema con l’autofocus è stato superato nell’ultima fatica degli sviluppatori. Sempre per gli scatti, va infine detto che la modalità notturna di ripresa è cambiata rispetto al passato ma comunque nell’ottica di migliorare l’esperienza degli utenti finali.

Il corposo aggiornamento preso oggi in esame non fa del bene solo alla fotocamera dei Samsung Galaxy S23. In particolare, le animazioni e le transizioni dell’interfaccia utente sono ora più fluide e la risposta tattile ai comandi su schermo è pure stata modificata dagli esperti. All’arrivo del firmware anche in Europa forse si scopriranno anche altre interessanti implementazioni e dunque non ci resta che attendere l’inizio del relativo rilascio.

Continua a leggere su optimagazine.com