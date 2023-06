In questi giorni il suo nome circola sul web per via del fatto di cronaca che lo ha visto coinvolto insieme ai compagni del gruppo The Borderline. Ma chi è Matteo Di Pietro?

Chi è Matteo Di Pietro

Matteo Di Pietro è uno youtuber di 20 anni, che sul suo profilo Instagram si presenta come CEO e fondatore del canale The Borderline, che conta oltre 600 mila iscritti. La community si occupa di realizzare video divertenti e adrenalinici basati su sfide e scherzi di ogni tipo. L’obiettivo dichiarato è quello di regalare un milione di euro a uno dei suoi fan, ispirandosi al famoso youtuber americano MrBeast.

L’incidente a Roma

Matteo Di Pietro è anche al centro di una tragica vicenda che ha scosso l’opinione pubblica. Il 14 giugno 2023 Di Pietro era alla guida di una Lamborghini noleggiata per una challenge da 50 ore consecutive, insieme ad altri quattro amici. Nella zona di Casal Palocco, a Roma, il suv si è scontrato con una Smart, provocando la morte del piccolo Manuel di soli 5 anni, il ferimento della madre 29enne e della sorellina di 3.

Matteo Di Pietro è risultato positivo alla cannabis. Secondo le indagini i cinque youtuber stavano filmando un video da postare sui social anche pochi istanti prima dell’incidente. Il padre delle vittime ha addirittura tentato di aggredire Matteo Di Pietro sul luogo dello scontro.

Il suo nome è dunque ora legato al grande dibattito sulle responsabilità degli influencer, tiktoker e youtuber e sulla pericolosità di alcuni contenuti che hanno tanto successo tra il pubblico dei giovanissimi, ma che rappresentano sfide che superano la soglia del consueto e offrono implicitamente modelli pericolosi e discutibili, non senza conseguenze.

Le dinamiche dell’incidente, tuttavia, sono ancora oggetto di indagine.