Quest’oggi abbiamo riscontrato uno sconto molto interessante su Amazon che riguarda l’iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Parliamo di un top di gamma di ottima fattura che ha preceduto gli attuali flagship di casa Apple presenti sul mercato. Un dispositivo ancora piuttosto attuale sul mercato che può far gola a molti utenti proprio per il prezzo in offerta presente quest’oggi sul famoso sito di e-commerce. Approfondendo quanto proposto da Amazon, ecco che l’iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna si ritrova con uno sconto del 17%, ciò significa che dal prezzo iniziale di 939 euro si è arrivati al costo finale di 779 euro.

Nuovo calo dell prezzo per iPhone 13 su Amazon il 15 giugno: i dettagli sull’ultima offerta

Nuova offerta, dopo quella presa in esame nei giorni scorsi da noi. Un’offerta molto allettante che potrebbe attirare un buon numero di utenti, anche perché parliamo di uno smartphone che può competere ancora con i vari flagship presenti sul mercato. Si tratta inoltre della scelta Amazon di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia tale acquisto. C’è attualmente disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e nel giro di pochi giorni questo iPhone 13 arriverà direttamente nelle vostre case, senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Ciò che rende favorevole l’acquisto di questo prodotto su Amazon è anche la possibilità di sfruttare il pagamento a rate grazie a Cofidis, in questo modo non bisognerà sborsare l’intera cifra in un’unica volta. Più utenti avranno modo di poter approfittare di questo sconto Amazon per l’iPhone 13 Mezzanotte da 128GB, riuscendo finalmente ad avere tra le mani uno smartphone molto desiderato.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche stiamo parlando di un prodotto che fa leva su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e che può contare su un ottimo comparto fotografico, vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca poi la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video.