I Samsung Galaxy S23 sono in procinto di ricevere un corposo aggiornamento in questo mese di giugno. Non si tratta della semplice patch di sicurezza ma di un rilascio pensato per migliorare notevolmente le prestazioni dell’ultima serie top di gamma, in particolare in riferimento agli scatti della fotocamera.

A comunicarci l’imminente aggiornamento dei Samsung Galaxy S23 è Ice Universe. L’informatore, ancora una volta, afferma di avere assoluta certezza della prima distribuzione dell’update non più tardi della settimana prossima. Lo stesso esperto aveva segnalato l’arrivo del corposo firmware già a fine maggio e dunque ora le sue parole non stupiscono affatto. Il suo elevato grado di autorevolezza in materia di soffiate hi-tech ci fa credere che le cose andranno esattamente in questa direzione.

Quali novità dovrebbero essere incluse nell’aggiornamento imminente? Naturalmente le esatte implementazioni del pacchetto software potranno essere svelate solo con il changelog ufficiale del rilascio. Eppure, sempre Ice Universe ci suggerisce quelli che dovrebbero essere i punti di forza del prossimo firmware. Quest’ultimo sarebbe stato progettato per mettere la parola fine ai problemi con la fotocamera in determinati contesti. Ancora oggi accade che, in condizioni specifiche di illuminazione, gli scatti vengono restituiti con strani contorni attorno agli oggetti. La fatica software degli esperti funzionerebbe come fix degli errori ma di certo si sarà lavorato anche ad altro, sempre nell’ottica di migliorare la resa fotografica dei telefoni di punta.

Il riferimento al via all’aggiornamento del Samsung Galaxy S23 della prossima settimana è naturalmente globale. Dunque potrebbe capitare che la disponibilità al download del firmware non giunga subito in Italia ma solo in un secondo momento. Poco importata la probabile ulteriore attesa per procedere all’attualizzazione. Siamo di certo al cospetto di un pacchetto che introdurrà dei miglioramenti e proprio per questo andrà effettuato non appena disponibile per il proprio telefono.

Continua a leggere su optimagazine.com