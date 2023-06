Un grave incidente a Roma ha visto coinvolto un gruppo di YouTuber a bordo di un suv: nello schianto è morto un bambino. La tragedia si è consumata mercoledì 14 giugno alle 15:45 – scrive Roma Today – e in queste ore gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica.

Incidente a Roma, YouTuber si schiantano con un suv contro un’auto

Come detto in apertura, la tragedia ha avuto luogo a Roma nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno. All’incrocio tra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponara un suv Urus Lamborghini sul quale viaggiavano cinque YouTuber si è schiantato contro una Smart FourFour. La Lamborghini ha travolto l’autovettura con a bordo una mamma insieme ai suoi due bambini.

Lo schianto è stato violentissimo: subito gravi si sono presentate le condizioni del bambino più piccolo, Manuel, di 5 anni. All’arrivo dei soccorsi il bambino era già in arresto cardiaco e i sanitari del 118 hanno tentato disperatamente di rianimarlo. Manuel è stato dunque trasportato presso l’ospedale Grassi di Ostia, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Gravi le condizioni della mamma, 29 anni, e della figlia di 3. Tuttavia la donna e la piccola non sarebbero in pericolo di vita.

Una prima ricostruzione e le indagini

Secondo le prime indiscrezioni delle indagini, i giovani a bordo del suv erano in giro da almeno 2 giorni. L’ipotesi è quella della challenge 50 Ore In Macchina: i ragazzi coinvolti, membri del gruppo The Borderline, avrebbero noleggiato la Lamborghini per creare un nuovo contenuto virale e riprendere la loro esperienza da condividere con i follower.

I ragazzi sono risultati negativi all’alcoltest e gli investigatori hanno sequestrato tutti i loro dispositivi, dai telefonini alle videocamere. Resta da accertare chi fosse alla guida al momento dello schianto e se l’incidente sia stato causato da una distrazione dovuta all’uso dello smartphone.

Sul luogo dell’incidente – aggiunge Roma Today – non sono presenti segni di frenata. Le indagini sono ancora in corso.