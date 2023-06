Degli iPhone super resistenti potrebbero ben presto fare la loro comparsa. Non stiamo parlando del quasi imminente iPhone 15 previsto per il prossimo mese di settembre. Semmai, ora sappiamo che Apple ha depositato un apposito brevetto con lo scopo di produrre in futuro un melafonino in grado di non rompersi e scalfirsi in numerosissime situazioni.

In riferimento a questo brevetto davvero interessante, ci fornisce più di qualche dettaglio la fonte AppleInsider. L’intento del progetto al quale sta lavorando Apple è quello di proporre sul mercato un iPhone elegante e bello, come al solito, ma molto più resistente a qualsiasi tipo di urto o caduta. Il brevetto appena scovato si chiama “Spatial Composites” e, in sostanza, prevede una combinazione di materiali tra loro diversi per ottenere appunto il massimo risultato di resistenza.

I due materiali presi in considerazione sono il metallo e la ceramica. Nel brevetto depositato, Apple ricorda che il metallo è più resistente ad urti e cadute ma può inficiare sulla ricezione del segnale alla rete mobile, per la telefonia e per la connessione. Al contrario, quando si impiega la ceramica per un dispositivo, ecco che bisogna mettere in conto la maggiore fragilità della soluzione ma anche la migliore capacità di recepire proprio i segnali. Di qui la scontata conclusione: combinare in modo sapiente le due opzioni appena elencate. In realtà, sempre nel brevetto ora in esame, si fa riferimento anche alla plastica: questa viene considerata resistente ma soggetta a graffi ed ammaccature. Dunque questo materiale potrebbe di certo essere preso in considerazione ma solo per un impiego residuale sui telefoni.

Apple punta ancora a migliorare le sue scelte progettuali per i suoi prossimi iPhone. Non sappiamo quando la soluzione di mixare più materiali tra di loro troverà applicazione. Magari nell’iPhone 16 del 2024 e in altri dispositivi dell’azienda di Cupertino come tablet e watch.

Continua a leggere su optimagazine.com