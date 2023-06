Mentre gli altri programmi chiudono i battenti per l’estate, Gialappa Show è tornato ad animare il palinsesto di TV 8 di Sky Uno ogni domenica sera. Il terzetto è diventato un duo ma la formula comica è rimasta inalterata: Gialappa Show prende in giro la televisione in un vortice metalinguistico che si alimenta in modo perpetuo.

Il Gialappa Show è la fotografia perfetta di una televisione ormai statica che non riesce a produrre innovazione nei linguaggi e nelle idee. Ed allora Gialappa Show punta sull’usato sicuro e genera mostri da esibire nell’arena come il cuoco strampalato o l’influencer sempre on line. Sono i nuovi mostri, ridicoli figli del nostro tempo quelli che Gialappa Show espone al ludibrio vanaglorioso.

I tempi e le battute del mago Forest non sono cambiati da decenni, le voci fuori campo sono al solito taglienti ma tutto l’insieme del Gialappa Show fornisce l’impressione di un già visto o sentito. Ed il Gialappa Show è bello proprio per questo motivo.

Assistendo al programma, arricchito dagli ottimi interventi dei Neri per Caso, si viene coinvolti in una ricorrenza familiare o in una riunione di vecchi amici dei tempi del liceo. Un’occasione di nostalgica malinconia nella quale però si ride a crepapelle ascoltando le solite battute pronunciate mille volte dal compagno di banco. E’ nella ripetizione rassicurante il successo del Gialappa Show che resiste sulla breccia nonostante il trascorrere del tempo.

Quello del Gialappa Show è un rassicurante rito domestico. Sappiamo tutti cosa aspettarci e nessuno resta deluso perché va in scena esattamente quello che vogliamo vedere sintonizzandoci con la trasmissione. “Nessuna nuova, buona nuova” e va bene così in una televisione che diventa sempre più marginale rispetto ai social.

