Al centro dell’attenzione mediatica per un fatto di cronaca avvenuto a Roma, ora sono oggetto di indignazione sui social. Ma chi sono i The Borderline?

Chi sono i The Borderline

The Borderline è un gruppo di YouTuber romani che si dedica a realizzare video di sfide estreme, prove di sopravvivenza, giochi a squadre e altre situazioni al limite. Il loro canale YouTube conta oltre 600 mila iscritti e i loro video raggiungono milioni di visualizzazioni. Il loro obiettivo è replicare i format di Mr. Beast, il creator con più iscritti su tutta la piattaforma.

Il gruppo è composto da quattro ragazzi: Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni, Giulia Giannandrea. Si sono conosciuti a scuola e hanno iniziato a fare video insieme nel 2019. Da allora hanno creato una community di fan fedeli e appassionati, che li seguono anche su TikTok e Instagram.

Le challenge più famose

Tra le loro sfide più famose ci sono “Estrai la spada, vinci 500€”, in cui dovevano estrarre una spada da una roccia; “Bloccati nel labirinto”, in cui dovevano trovare l’uscita da un labirinto gigante; “Vivo 50h in una scatola di cartone“, in cui dovevano resistere per due giorni in una scatola; “Vivo 50h in macchina”, in cui dovevano fare lo stesso ma in un’auto; “Sopravvivo 24h nella foresta”, in cui dovevano affrontare i pericoli della natura; “24h in mezzo al mare”, in cui dovevano stare su una zattera.

I The Borderline si definiscono come dei ragazzi normali che vogliono divertirsi e divertire il loro pubblico con le loro avventure. Hanno anche un canale secondario chiamato TheBorderline Shorts, dove pubblicano video brevi e divertenti.

L’incidente a Roma

Purtroppo, il 15 giugno 2023, il gruppo è stato coinvolto in un tragico incidente stradale a Casal Palocco, Roma. Mentre stavano girando un video in cui dovevano guidare una Lamborghini per 50 ore senza sosta, si sono schiantati contro una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni e il ferimento della madre e della sorellina.

Questo fatto ha scosso profondamente la community degli youtuber e dei fan, che hanno espresso il loro cordoglio e la loro indignazione sui social. Molti hanno criticato i The Borderline per la loro irresponsabilità e la loro superficialità. Altri hanno chiesto di non giudicare senza conoscere i fatti.