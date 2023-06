Occorre smentire subito la bufala sulla presenza del Gabibbo al funerale di Berlusconi, anche perché oggi la foto che sembra mostrare l’uomo con il costume al Duomo di Milano sta diventando a dir poco virale. Un modo per screditare in qualche modo non solo l’organizzazione che è andata in scena nella giornata di mercoledì, ma anche per evidenziare una sorta di paradosso rispetto ai funerali di Stato che sono stati ufficializzati ad inizio settimana. Ecco perché il malinteso va in qualche modo fermato, con tutti i chiarimenti del caso per chi ci sta cascando.

Bisogna rispondere alla bufala sulla presenza del Gabibbo al funerale di Berlusconi: cosa sappiamo oggi

Dopo aver analizzato l’ultimo saluto a Berlusconi in termini più generici, come osservato attraverso un altro articolo, oggi bisogna focalizzarsi su una fake news venuta a galla dopo i funerali di ieri al Duomo di Milano. Come faccio a parlare di bufala sulla presenza del Gabibbo al funerale di Berlusconi in queste ore? Sostanzialmente la foto di cui tutti parlano è stata manomessa, in quanto le immagini ufficiali registrate e mandate in onda dalla RAI, oltre ad essere disponibili per tutti in rete, sottolineano che non ci fosse alcun uomo in costume all’interno della chiesa.

Del resto, ci sono anche i contributi di alcuni fact checkers, con relative analisi, tramite i quali posso confermare senza margine di dubbio che tutta questa storia graviti attorno ad una fake news. Ecco perché occorre fare sempre molta attenzione ai contenuti che si trovano sui social, in quanto una banale foto non può in alcun modo rappresentare una notizia, senza avere fonti solide alle proprie spalle.

Staremo a vedere se nei prossimi giorni verranno a galla altre notizie false, correlate alla morte di Silvio Berlusconi. Nel frattempo, mi limito a portare alla luce la bufala riguardante la presenza del Gabibbo al funerale di Berlusconi con tanto di costume.

