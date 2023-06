Negli anni ’80 la scena alternativa internazionale deve ancora riprendersi dalla fascinazione oscura di Master Of Reality (1971) dei Black Sabbath, un disco in giro da più di 10 anni e che ha partorito tanti figli spirituali talvolta inconsapevoli. Dai boschi dell’America del nord i Melvins e i Mudhoney hanno già iniziato a sparare le prime cartucce con una certa violenza, ma se la squadra di King Buzzo e quella di Mark Harm rappresentano, rispettivamente, la faccia più metallomane e punk della grande eredità degli anni ’70, all’appello manca quella più tormentata e insofferente.

Bleach dei Nirvana arriva per chiudere il cerchio, e quando il primo album della formazione di Kurt Cobain viene sputato fuori dalla Sub Pop, dallo Stato di Washington al resto del mondo si fa chiara la percezione che qualcosa stia cambiando. Magari col tempo, ma sta cambiando. Il 22enne Kurt scrive la maggior parte dei testi la notte prima di entrare nei Reciprocal Recording Studios di Seattle ed è abbastanza “pissed-off-ato” da lasciarsi andare in una serie di liriche tutt’altro che romantiche e leggere.

Durante le prime registrazioni dietro le pelli c’è Dale Crover, già batterista dei Melvins che con i Nirvana incide Floyd The Barber, Paper Cuts e Downer. Subentra Chad Channing e sì, la differenza si sente. Il risultato è un album costato alla band 600 dollari pagati da Jason Everman, il chitarrista metallaro che non piace a Kurt Cobain e che compare nei credits nonostante non abbia registrato mezza nota del disco.

Il viaggio inizia con Blew, tra riffoni e strida che ci buttano a testa in giù nel grunge più crudele, ma siamo solo al primo piatto forte. Merita una ripetizione Paper Cuts che sì, è sludge metal sotto l’egida dell’influenza dei Melvins che Dale Crover contribuisce a impostare con quei colpi tombali su tom e timpani. C’è About A Girl, la faccia più beatlesiana di Cobain che però cede il posto alla ruvidissima School, uno dei pezzi più rabbiosi di Bleach insieme a Negative Creep.

Inevitabilmente Bleach dei Nirvana è la giusta partenza che due anni dopo verrà soffocata dal successo di Nevermind, con quel cambio d’abito e di batterista che schiantano la band verso l’olimpo del mainstream, per fortuna e purtroppo, ma senza snaturare una squadra che – come già detto – sin dal primo album chiude un cerchio: mostrare la faccia più indifesa del grunge con canzoni che sono una sega elettrica puntata su tanti nervi scoperti.