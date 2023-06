Enigmi, sotterfugi e suspence. Questi sono gli ingredienti della nuova serie spagnola in arrivo su Rai 2. Venerdì 16 giugno debutta in Italia “Tutti mentono”. La serie, ideata da Pau Freixas (regista che ha fatto incetta di premi con Braccialetti rossi) e prodotta da Filmax per Movistar+, è strutturata in sei episodi.

Tutti mentono – Trama

“Todo Mienten” (questo il titolo originale) è stata girata tra Barcellona, Girona e Tarragona, in Spagna. Narra le vicende di Macarena, insengante che vive in una rinomata località residenziale di Belmonte, cittadina costiera delle Asturie, la cui vita viene stravolta quando compare sui social un video osé che rivela una relazione segreta tra lei e un suo studente, Ivan.

Gli abitanti della cittadina urlano allo scandalo, mentre Macarena, che perde il lavoro e viene lasciata dal marito, è in contatto con la polizia che indaga sull’accaduto. Col tempo si scopre che tutti i cittadini hanno qualcosa da nascondere e mentono per cercare di evitare che la verità venga a galla.

Tutti Mentono – Il Cast

Il personaggio di Macarena è interpretato da Irene Arcos, che abbiamo già apprezzato in Elite, Vis a vis e Il molo rosso. Natalia Verbeke, già nota per Le donne del 6° piano e L’altro lato del letto è Ana. Il resto del cast comprende: