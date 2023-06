Tutti i modelli di iPhone 15 sarebbero pronti ad ospitare un sensore principale da 48. Mentre solo gli iPhone 14 Pro hanno beneficiato di questo plus, per la prossima generazione di melafonini ci sarebbe l’intenzione di non fare differenze e garantire questa evoluzione anche per gli esemplari standard, e ancora per quelli Plus.

Da dove giunge la quasi certezza di questo passo in avanti? Esattamente da Sony, principale fornitrice della componente specifica per gli scatti. In un lungo report, il produttore giapponese si sarebbe espresso sui possibili problemi di produzione derivati da un aumento di richieste di sensori proprio da parte di Apple. Per essere all’altezza della domanda, dunque, si starebbe pensando di incrementare il processo di back-end nell’immediato. Proprio per garantire le sue speciali unità a triplo strato (e non doppio) si sta optando per la riconferma di una collaborazione già consolidata con TSMC ma anche con altri due partner Tongxin Electronics e Caiyu.

L’impiego di un sensore principale da 48 MP per tutti gli iPhone 15 giustifica in parte anche le indiscrezioni delle ultime ore che vorrebbero il prezzo di tutti i melafonini lievitare il prossimo settembre. Tra diverse novità pure attese, è più che ovvio come l’introduzione di un modulo per gli scatti più performante e costoso incida sul valore di listino finale al pubblico di tutti i telefoni. Per gli esemplari di base standard e Plus si ipotizza in effetti un aumento di circa 100 dollari rispetto ai predecessori. Per le varianti Pro di quest’anno, al contrario, il rialzo potrebbe arrivare fino a 200 dollari ma per l’impiego di materiali premium come il titanio, l’introduzione di un obiettivo periscopico ed altri surplus non meglio specificati. Da qui al lancio dei melafonini non mancheranno nuove indiscrezioni che confermeranno o meno queste prime voci.

