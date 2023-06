Sta calando di un bel po’ il prezzo del Samsung Galaxy S22 su Amazon, il modello dello scorso anno dell’azienda sudcoreana può contare su un ulteriore sconto che permette di risparmiare qualche euro in più. Con l’approdo sul mercato del Samsung Galaxy S23 era inevitabile che il costo del modello precedente potesse calare, ma ora sembra si sia raggiunto un prezzo davvero appetibile che potrebbe far capitolare molti utenti ancora indecisi.

Diventa più interessante il Samsung Galaxy S22 con il prezzo stabilito oggi da Amazon

Altra promozione allettante, insomma, dopo quella trattata pochi giorni fa. Se si ha necessità di avere tra le mani un top di gamma di stampo Android di recente realizzazione, sicuramente si può fare un pensiero su questo Samsung Galaxy S22, principalmente per lo sconto che sta subendo in questi ultimi mesi su Amazon. Approfondendo tale offerta si può notare come ai 543,88 euro iniziali sia stato applicato uno sconto del 4%, arrivando alla cifra attuale di 520 euro.

Un piccolo risparmio che senza dubbio potrà far comodo a chi ha deciso di acquistare tale device. Bisogna però sapere come, vista l’offerta allettante, le scorte a disposizione stiano praticamente per terminare, quindi è bene affrettare i tempi di acquisto se si vuole puntare su questo Samsung Galaxy S22 Phantom Black da 128GB di memoria interna. Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, ma bisogna attendere qualche giorno in più per riceverlo direttamente a casa propria. Si ha anche la possibilità di pagare a rate con Cofidis, in questo modo la spesa totale sarà dilazionata nel tempo, permettendo a più utenti di approfittare di tale offerta.

Per quanto concerne le specifiche tecniche, ricordiamo come questo Samsung Galaxy S22 sia dotato di un display Infinity-O a 120Hz da 6,1 pollici dotato di tecnologia Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster che offre un’elevata visibilità all’aperto, assicurando una vista chiara sia in pieno giorno, sia di notte. Ottimo è il processore realizzato a 4m che permette di ottimizzare il lavoro della fotocamera e della batteria da 3700 mah, consentendo una durata più a lungo nel tempo. Sta ora a voi decidere se approfittare di quest’ulteriore sconto.

