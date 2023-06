Francesco Nuti è stato uno dei più amati e apprezzati attori e registi italiani, protagonista di film di successo negli anni ’80 e ’90. La sua carriera è stata segnata da una grande versatilità, da una comicità originale e da una sensibilità artistica che hanno segnato per sempre il cinema italiano.

Chi era Francesco Nuti

Nato a Firenze nel 1955, Nuti si trasferisce presto a Prato dove si diploma come perito tessile. Inizia a recitare in teatro in modo amatoriale, scrivendo i suoi monologhi e partecipando a spettacoli di cabaret in modo del tutto amatoriale. Nel 1979 entra a far parte del trio dei Giancattivi, insieme ad Alessandro Benvenuti e Athina Cenci, con cui debutta in televisione e al cinema.

Nel 1982 lascia il trio e intraprende una carriera solista, collaborando con il regista Maurizio Ponzi in film come Madonna Che Silenzio C’è Stasera, Io, Chiara e lo Scuro e Son Contento.

Nel 1984 esordisce alla regia con Tutta Colpa Del Paradiso, una commedia romantica che lo vede anche interprete accanto a Ornella Muti. Il film lo consacra come uno dei volti più popolari del cinema italiano.

Negli anni successivi dirige e interpreta altri film, spaziando dal grottesco al sentimentale, dal fantastico al sociale. Tra i suoi titoli più noti si ricordano Casablanca, Casablanca, Stregati, Caruso Pascoski Di Padre Polacco, Willy Signori E Vengo Da Lontano e OcchioPinocchio.

La tragedia

La sua carriera subisce però una battuta d’arresto negli anni 2000, a causa di problemi personali e professionali. Nel 2006 Nuti è vittima di un grave incidente domestico che lo costringe a un lungo ricovero ospedaliero. Da allora la sua salute peggiora progressivamente, fino alla sua morte avvenuta a Roma il 12 giugno 2023.

Francesco Nuti è stato un artista completo e originale, capace di raccontare con ironia e sensibilità la realtà italiana e i sentimenti umani. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel panorama cinematografico nazionale.