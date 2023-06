Una grande novità relativa ai videomessaggi WhatsApp è approdata nelle versioni beta del servizio di messaggistica, sia per sistema operativo Android che iOS. Proprio installando l’ultimo aggiornamento di test per iOS 23.12.0.71 disponibile dall’app TestFlight e per Android 2.23.13.4 dal Google Play Store, si può beneficiare di uno strumento abbastanza simile ai vocali, ma con l’aggiunta dell’esperienza visiva.

In pratica i nuovi videomessaggi WhatsApp si richiamano come i già citati vocali. In qualsiasi chat, accanto alla barra in cui si scrive il testo per la conversazione, come tutti sanno, compare l’icona del microfono per registrare audio. Da adesso in poi e dopo aver installato gli aggiornamenti di test evidenziati in precedenza, sarà possibile richiamare la nuova feature. Proprio selezionando una volta il microfono, il relativo simbolo si trasformerà in quello di una fotocamera. Cliccandolo, si potrà far partire una breve sessione di ripresa non superiore ai 60 secondi che sarà inviata immediatamente al contatto.

Esattamente come nel caso dei vocali, i video messaggi WhatsApp garantiranno una maggiore immediatezza nell’invio dei contenuti. Fino a questo momento, invece, è stato anche possibile inoltrare filmati ma questi sono stati girati in precedenza con la camera del telefono e magari inviati in un secondo momento. Insomma, il nuovo strumento risulterà molto utile, soprattutto se si desidera comunicare in tempo reale un’esperienza o una necessità al nostro o ai nostri interlocutori.

L’aggiornamento portatore dei videomessaggi WhatsApp è in fase di rilascio per tutti gli utenti che partecipano ai programmi sperimentali del servizio. Nel caso in cui la funzione non sia ancora stata messa a disposizione, bisognerà solo avere un po’ di pazienza in più, perché la distribuzione sarà graduale. Per la versione definitiva dell’update invece, l’attesa non sarà poca e potrebbero passare anche diverse settimane prima dell’implementazione dei nuovi e speciali messaggi da parte degli sviluppatori.

