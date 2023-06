Il carrello elevatore è uno elemento indispensabile per gestire la logistica, dalla movimentazione delle merci, alle operazioni di carico e scarico, al riordino e organizzazione del magazzino.

Oggi il mercato offre un vasto assortimento di macchine di questo tipo: dai classici muletti, elettrici o diesel, ai carrelli trilaterali, passando per gli stoccatori. Per dotare la propria realtà professionale del giusto macchinario, sarà allora fondamentale tenere conto di una serie di fattori.

A questo proposito, è consigliabile informarsi riguardo alle caratteristiche tecniche e alle prestazioni dei diversi modelli rivolgendosi ad aziende specializzate come Orzi Carrelli, vero e proprio punto di riferimento del settore che mette a disposizione un’ampia gamma di soluzioni, disponibili sia per l’acquisto che per il noleggio.

In più, sul sito web ufficiale è disponibile la Guida di Orzi Carrelli alla scelta del giusto carrello elevatore, che fornisce tutte le informazioni necessarie per individuare rapidamente il macchinario più indicato per le proprie necessità logistiche.





Carrelli elettrici o diesel? Caratteristiche e punti di forza

Principalmente, queste macchine si suddividono in base alla destinazione, che può essere un ambiente situato in interno o in esterno, e all’alimentazione del motore, elettrico o diesel.

I muletti con motore diesel offrono una grande resistenza all’uso, considerando la lunga autonomia di funzionamento, poiché, a differenza dei modelli elettrici, non hanno alcun bisogno di essere ricaricati frequentemente.

Proprio per questa sua capacità di resistere alle lunghe sessioni di lavoro, il muletto diesel rappresenta la scelta ideale per le aziende che hanno necessità di movimentare i carichi in un’area esterna, ad esempio per effettuare le operazioni di carico e scarico di merci, e che svolgono un’attività continuativa suddivisa in turni.

Questo tipo di carrello è indicato anche per la movimentazione saltuaria di merci nelle zone in cui la temperatura è piuttosto bassa e, di conseguenza, l’uso di un motore alimentato a batteria non è indicato.

Diversamente, i carrelli elevatori elettrici rappresentano un’ottima soluzione per movimentare le merci all’interno di un magazzino, in quanto maneggevoli e pratici, oltre che privi di motore a scoppio.

In base alla conformazione e alle dimensioni del magazzino, è comunque possibile scegliere tra diversi modelli di carrello elevatore elettrico, dal classico trilaterale, molto diffuso poiché pratico ed economico, agli strumenti progettati per lavorare all’interno di magazzini con corsie strette e di difficile accesso.

È importante ricordare che i carrelli dotati di motore elettrico possono essere utilizzati tranquillamente sia in esterno che in interno, mentre, al contrario, i modelli con motore diesel sono destinati unicamente all’uso in un ambiente esterno.

Carrelli trilaterali o quadrilaterali

I carrelli trilaterali sono molto comuni, e vengono utilizzati soprattutto nei magazzini dove le corsie sono piuttosto strette, poiché consentono di disporre il carico sia sulla parte frontale che sui due lati.

I carrelli quadrilaterali consentono di caricare la merce su qualsiasi lato. Sono utilizzati nei magazzini dove lo spazio libero è limitato, suddivisi in corsie strette e molto lunghe. Per le loro caratteristiche, si adattano anche al trasporto di tronchi d’albero, in quanto consentono di movimentarli in lunghezza, passando anche attraverso aperture non particolarmente ampie.

Un’alternativa simile ai carrelli trilaterali, ma comunque più economica, è il carrello retrattile, in grado di muoversi in corsie strette e inaccessibili ad un carrello frontale.

Commissionatori e stoccatori sono strumenti maneggevoli e facili da utilizzare che permettono di organizzare il magazzino rapidamente e con un minimo ingombro. Gli stoccatori lavorano bene in ambienti stretti, poiché la macchina offre il vantaggio di una forma più compatta, in grado di muoversi anche nei passaggi inagibili da altri strumenti, e il carico si trova verso la parte interna.

I commissionatori si utilizzano per prelevare diverse merci da scaffali situati in varie parti del magazzino, poiché non si prevedono la presenza di pallet, ma semplicemente aiutano a velocizzare le operazioni di preparazione di ordini e spedizioni.

Continua a leggere su optimagazine.com