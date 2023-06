Se siete in cerca di un nuovo smartwatch dotato di tante funzionalità avanzate specialmente per quanto riguarda il monitoraggio del fitness e del benessere, quest’oggi vi consigliamo di approfittare dell’incredibile offerta disponibile su Amazon del fantastico Samsung Galaxy Watch 4 (2021) con cassa da 44mm e cinturino color nero. Il dispositivo lo porterete a casa con un super sconto del 41% al prezzo di 177,79 euro (invece di 299 euro di listino) e nella versione italiana. L’orologio è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce, la consegna e il reso sono gratuiti e senza costi aggiuntivi. Inoltre, avrete la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Il Samsung Galaxy Watch 4 presenta un display Super AMOLED con Corning Gorilla Glass DX+ da 1,4 pollici (a risoluzione 450 x 450 pixel) e 321 ppi. L’orologio lavora con il SoC Exynos W920 dual con supporto ai 64 bit, con processo produttivo a 5nm, affiancato da 1,5GB di RAM e da 16GB di spazio di archiviazione e con un processore grafico Mali-G68. A bordo troviamo il sensore BioActive, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e di luminosità. Il wearable integra una batteria da 361mAh non removibile. Quanto alle connettività presenta LTE (nella versione eSIM), Wi-Fi dual band, NFC, GPS e Bluetooth 5.0. Dotato anche di certificazione IP68, per una resistenza ad acqua e polvere.

Offerta Samsung Galaxy Watch4 44mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute,... Impara a conoscere il tuo corpo – Monitora i tuoi progressi di...

Monitora i tuoi passi e gareggia con gli amici in una competizione...

Il Galaxy Watch 4 misura anche la pressione sanguigna, i livelli di ossigenazione del sangue (SpO2), effettua l’ECG (elettrocardiogramma), tiene traccia del sonno e analizza la composizione corporea, offrendo parametri come la massa muscolare e scheletrica, il metabolismo basale, la percentuale sia di acqua che di grasso corporeo. Il tutto in soli 15 secondi. Un orologio perfetto per i più sportivi, che possono fare affidamento anche sul tracciamento automatico di più di 100 tipologie di attività fisica. Insomma, sfoggerete sul vostro polso uno degli smartwatch più completi sul mercato.

Continua a leggere su optimagazine.com