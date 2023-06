Sta circolando moltissimo, soprattutto sui social, la voce su Miguel Bosé morto. Da alcune ore a questa parte, infatti, corre voce che il cantante spagnolo sia passato a miglior vita, al punto che i suoi fan stanno iniziando a rincondividere addirittura le foto con tanto di “RIP“. Una situazione paradossale ed incredibile, frutto della strategia davvero pessima di alcuni siti che stanno utilizzando titoli concepiti per portare a casa click in modo scorretto. Senza girarci troppo intorno, posso confermarvi che tutto ruota attorno ad una fake news, considerando il fatto che l’artista goda di ottima salute.

Pessimi titoli su Miguel Bosé morto: sta prendendo piede la peggior bufala del 2023 in Italia

In passato, all’interno del nostro magazine, ci siamo già soffermati su questo personaggio, trattando i tanti problemi personali che hanno caratterizzato la sua vita negli ultimi anni. Certo, ha vissuto momenti complicati, ma da qui ad alimentare indiscrezioni su Miguel Bosé morto ce ne passa. Come nasce la bufala su Miguel Bosé morto? Ci sono siti che, purtroppo, ogni giorni parlano di personaggi famosi utilizzando titoli che lasciano temere il peggio. E così, un semplice passo indietro rispetto ai progetti televisivi in Italia diventa “addio”, gettando nello sconforto i fan del VIP di turno.

Se al solito “addio” aggiungiamo che “l’Italia al completo piange il grande talento”, allora diventa comprensibile la sensazione che si ha imbattendosi in un pessimo titolo come questo. Solo aprendo l’articolo, poi, si scopre che in realtà il saluto a Miguel Bosé si riferisca al fatto che da un po’ di tempo non lo apprezziamo in programmi televisivi di casa nostra. Nessun ultimo saluto, visto che viene specificato come ormai sia focalizzato su progetti che lo vedono regista teatrale, senza dimenticare il fatto che abbia scritto dei libri.

Dunque, per fortuna posso smentire in modo categorico tutte le indiscrezioni riguardanti Miguel Bosé morto, sperando che prima o poi i siti citati possano puntare su strategie eticamente più corrette.

