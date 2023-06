La serie Samsung Galaxy S20 ha più di tre anni, ma i telefoni di punta del 2020 ricevono ancora patch di sicurezza mensili. Nonostante il ticchettio dell’orologio abbia superato i tre anni, il produttore asiatico non ha retrocesso il Samsung Galaxy S20 af un programma di aggiornamento trimestrale. Come riportato da “SamMobile“, la serie Samsung Galaxy S10 ha ricevuto patch di sicurezza per quattro anni: tre di quegli anni consistevano in rilasci mensili ed un anno seguiva un programma di rilascio trimestrale. Ora, il colosso di Seul ha esteso il supporto per la serie Samsung Galaxy S20 a cinque anni di patch di sicurezza nel 2021 (almeno per Enterprise Edition S20), ma non ha detto nulla su come dividerà quei cinque anni tra rilasci mensili e trimestrali. Tuttavia, la storia ha fortemente supportato l’idea che il telefono avrebbe ricevuto tre anni di patch mensili, dopodiché il nuovo firmware sarebbe stato pubblicato trimestralmente.

Inutile dire che il Samsung Galaxy S20 continua a ricevere aggiornamenti mensili tre anni e tre mesi dopo il rilascio segnala uno sviluppo positivo nella politica di aggiornamento di Samsung. Non c’è una parola ufficiale in merito, ma questo recente sviluppo riguardante il device potrebbe significare che i flagship del 2020 riceveranno, forse, quattro anni di patch di sicurezza mensili prima che Samsung li riduca a un programma trimestrale. Questa politica nascosta di quattro anni di patch di sicurezza mensili potrebbe applicarsi anche ai telefoni più recenti, tra cui i Samsung Galaxy S20 FE, S21, S21+, S21 Ultra e S21 FE, S22, S22+ e S22 Ultra S23, S23+ e S23 Ultra, Note 20 e Note 20 Ultra, Z Fold 2, Z Fold 3 e Z Fold 4, Z Flip 3 e Z Flip 4 e Galaxy A52, A52s, A53 e A54.

Ancora una volta, il colosso di Seul non ha fatto alcun annuncio sui suoi telefoni Galaxy che ricevono patch mensili per più di tre anni consecutivi, quindi c’è ancora la possibilità che questi recenti eventi che circondano la serie Samsung Galaxy S20 siano un colpo di fortuna. Tuttavia, tre mesi sono tanti per quanto riguarda il firmware e non è ancora avvenuto alcun cambiamento.

