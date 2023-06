Non un epitaffio né un presagio: l’ultima volta di John Lennon in TV fu nel 1975, ben 5 anni prima di morire sotto i colpi feroci di Mark David Chapman. Tutto era già stabilito, perché l’ex Beatles sentiva forte il bisogno di vivere più da vicino la sua famiglia e godersi la nascita del figlio Sean, ma alcuni obblighi contrattuali glielo impedivano.

Per questo il 18 aprile 1975 accettò di registrare una sua performance dello show Salute To Sir Lew Grade presso il Grand Ballroom of the Waldorf Astoria di New York. Lennon registrò le esibizioni di due brani, Slippin’ And Slidin’ e Image, e lo show andò in onda il 13 giugno 1975. Fu l’ultima apparizione in pubblico di John Lennon prima di ritirarsi a vita privata.

La curiosità era tutta nell’occasione: Salute To Sir Lew Grade era uno show dedicato a Lew Grade, un impresario di successo nonché scopritore di talenti. Nel 1969, infatti, Lennon e McCartney portarono Grade in tribunale per una questione di diritti d’autore. Il 18 aprile, invece, Lennon salì sul palco del Waldorf Astoria e si esibì proprio in un contesto in cui si rendeva omaggio all’impresario. Il pubblico rimase certamente sorpreso dal suo outfit: Lennon si presentò con il suo completo dalle tinte scure né con il cappello, bensì arrivò con i capelli raccolti e in un abito rosso.

Subito dopo scomparve dalle scene e si dedicò interamente alla sua famiglia fino all’8 dicembre 1980, quando morì sotto i colpi di pistola di Mark Chapman a 40 anni, in quella New York che aveva fatto un po’ sua e di fronte alla moglie Yoko Ono, che fino all’ultimo minuti gli rimase accanto.

I video che mostrano l’ultima volta di John Lennon in TV sono ormai un pezzo di storia fortunatamente tramandata.