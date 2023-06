L’app Strava è nota a tantissimi sportivi, soprattutto quelli che svolgono lunghe sessioni in bicicletta, di corsa, o anche di nuoto e altri sport all’aria aperta. Lo strumento è utile per ottenere tantissime statistiche relative alla propria attività sportiva. Per quanto i dati siano raccolti in modalità anonima, la North Carolina State University Raleigh ha scoperto un sistema per studiare i percorsi dei singoli utenti e risalire ai più che probabili indirizzi di casa con una certa precisione.

La sperimentazione è stata condotta in Arkansas, Ohio e North Carolina, lavorando sulle Heatmap. Queste ultime sono mappe che indicano la frequenza con cui gli utenti percorrono determinati tragitti. Esaminando i dati relativi alle partenze e gli arrivi più comuni degli specifici percorsi, è stato possibile individuare determinati luoghi sempre uguali, insomma le residenze degli sportivi. In media, il margine di errore raggiunto è stato di 100 metri rispetto all’abitazione effettiva con una precisione pari al 37,5%, davvero preoccupante.

Come proteggersi dunque dal rischio che l’app Strava raccolga una così importante informazione, una volta che studi scientifici hanno chiarito questa possibilità? La funzione Heatmap responsabile della raccolta dati incriminata è attivata di default, dunque basterà disattivarla. Per farlo bisognerà collegarsi alla piattaforma web del servizio e autenticarsi. Poi bisognerà visitare la scheda Metro e Heatmap; e deselezionare la relativa opzione. Un altro più semplice e pratico suggerimento, non volendo rinunciare del tutto alla feature, potrebbe essere quello di attivare il tracciamento di una sessione sportiva solo ben distanti da casa. Insomma, con un po’ di accortezza, ogni dato personale dovrebbe essere protetto senza alcun dubbio. D’altronde sarebbe davvero un peccato smettere di utilizzare il noto strumento per smartphone diffuso in tutto il mondo ed è giusto porre rimedio alle eventuali falle di sicurezza.

