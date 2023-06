Dopo tante notizie discordanti, sembra proprio che il Samsung Galaxy S23 FE sia pronto a far capolino in quest’anno e neanche troppo in là con i tempi. La Fan Edition della serie ammiraglia ha saltato l’appuntamento dell’anno scorso e, in effetti, non abbiamo assistito a nessuna presentazione del Samsung Galaxy S22 FE. Di contro, quest’anno sembra proprio che si voglia riprendere la tradizione dello speciale smartphone, come riportato anche dalla fonte autorevole SamMobile.

In pratica, le ultime indiscrezioni vorrebbero il lancio del prossimo Samsung Galaxy S23 FE nel terzo trimestre di quest’anno. In pratica, la presentazione dei dispositivi dovrebbe concretizzarsi entro il mese di settembre ma solo in determinati mercati, non meglio specificati. Un lancio globale dello stesso telefono troverebbe invece posto nel corso dell’ultima fase di quest’anno e dunque tra ottobre e dicembre.

Oltre la bella notizia del lancio del prossimo Samsung Galaxy S23 FE, c’è però da ragionare su quella che potrebbe essere la dotazione hardware del dispositivo. In effetti, il processore del nuovo smartphone potrebbe essere l’Exynos 2200 con la GPU Xclipse 920 alimentata da AMD. La soluzione non è nuova e non ha neanche un gran bella fama. Proprio questa opzione, è stata utilizzata all’interno del Samsung Galaxy S22 standard e ha dato più di qualche problema negli scorsi mesi. Tuttavia, un maggiore sviluppo dell’unità hardware potrebbe aver cambiato le cose, almeno lo si spera vivamente.

A fronte di qualche dubbio più che lecito sull’Exunos 2200, possiamo dire che sarebbe pronta invece un’interessante evoluzione lato fotocamera. Per i vecchi Samsung Galaxy S20 FE e S21 FE non si è andati oltre un’unità da 12 MP. Per lo smartphone di quest’anno invece, sarebbe pronta una componente principale da 50 MP. Eventuali conferme in questa direzione non mancheranno di arrivare presto.

