Alla fine dell’estate che ci accingiamo a vivere il prezzo dell’iPhone 15 potrebbe coglierci impreparati, o meglio trovarci alquanto contrari. in effetti, già circolano voci intorno ad un bell’aumento del valore di listino dei melafonini di prossima generazione, per ognuno dei 4 modelli attesi per il prossimo settembre. Naturalmente siamo al cospetto di anticipazioni per nulla ufficiali ma il rialzo non stupirebbe poi tanto alla fine.

L’informatore Revegnus fa eco alla soffiata di una fonte riconosciuta come il Taiwan Economic Daily. Secondo quest’ultimo, il prezzo dei futuri iPhone 15 subirà un rialzo variabile, in base ai rispettivi esemplari, dai 100 ai 200 dollari. il rincaro inferiore coinvolgerà di certo i modelli di base iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Forse un aumento intermedio riguarderà l’esemplare iPhone 15 Pro e non c’è dubbio che la spesa maggiorata più elevata (dunque 200 dollari) toccherà invece agli iPhone 15 Pro Max.

A cosa sarebbe dovuto il rincaro del prezzo per tutti gli iPhone 15? Non c’è dubbio che alla maggiorazione del costo corrisponderebbe anche un’evoluzione di natura hardware più o meno corposa. Prendendo in esame i modelli di iPhone 15 Pro e Pro Max, ad esempio, la prima cosa da dire è che il materiale di riferimento per entrambi i top di gamma dovrebbe essere il titanio e non più l’acciaio e la cosa già farebbe lievitare il costo del dispositivo. Il maggiore valore dei telefoni, almeno quelli di punta, deriverebbe anche dall’impiego del nuovo chip A17 con tecnologia a 3 nanometri. Ancora, una nuova fotocamera con obiettivo periscopico farebbe la sua parte nel valore attribuito ai prodotti.

Rispetto all’aumento scontato del prezzo dell’iPhone 15 Pro, c’è ora da capire se il rincaro per il modello standard e Plus valga davvero la pena. Il già citato aumento di circa 100 dollari dovrebbe di certo trovare un a motivazione concreta.

Continua a leggere su optimagazine.com