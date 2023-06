Negli scatti su Instagram si mette in posa, abbraccia la sua donna, addenta una pizza e scatta un selfie insieme a tantissimi bambini. Ma chi è Mariano Di Vaio?

Chi è Mariano Di Vaio

Mariano Di Vaio è un modello, blogger e influencer italiano, nato ad Assisi il 9 maggio 1989. Dopo aver frequentato la facoltà di Scienze politiche e relazioni internazionali a Perugia, lascia l’Italia per cercare fortuna a Londra e poi a New York, dove studia recitazione e inizia a lavorare come modello.

Nel 2012 nasce il suo blog di moda Mdvstyle, uno dei primi dedicati al pubblico maschile dove condivide con i suoi lettori il suo lavoro i suoi viaggi e le sue passioni. Il blog diventa presto un punto di riferimento per gli appassionati di moda e lifestyle al punto da vincere nel 2015 il premio come Best men’s fashion blog alla Berlin Fashion Week.

Nel tempo Mariano Di Vaio diventa uno degli influencer più seguiti al mondo: oggi ha quasi 10 milioni di follower tra Facebook, Instagram e Twitter. Mariano collabora con numerosi brand di prestigio come Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Diesel, Ralph Lauren, Gucci e Omega. Di Vaio è anche l’ideatore delle linee di abbigliamento MDV Collections e Nohow.

La scrittura e la musica

Nel 2016 pubblica la sua autobiografia My Dream Job in cui racconta la sua storia e i suoi consigli per realizzare i propri sogni. Nello stesso anno partecipa come tutor al programma televisivo Selfie – Le Cose Cambiano condotto da Simona Ventura, e debutta come attore nel film Deported.

Nel 2017 si affaccia alla musica e pubblica il singolo Wait For Me insieme a Jonathan Catalano. Nel dicembre dello stesso anno il Daily Mail lo dichiara tra i dieci uomini più belli al mondo.

Vita privata

Mariano sposato dal 2015 con Eleonora Brunacci da cui ha avuto quattro figli: Nathan Leone (2016), Leonardo Liam (2018), Filiberto Noah (2019) e Mia Annabelle (2022). È un grande appassionato di motori e di sport estremi e il suo sogno è quello di continuare a fare l’attore.