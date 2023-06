Il cast e personaggi di Sophie Cross – Verità nascoste debutta da stasera su Rai1. E’ la nuova serie tv thriller, frutto di una co-produzione europea tra Francia, Belgio e Germania, composta da sei episodi per ora (tre nella prima stagione, tre nella seconda).

La vita di Sophie Cross (interpretata da Alexia Barlier), avvocato di successo, e del marito Thomas (Thomas Jouannet), commissario di polizia, sta per cambiare radicalmente. Un giorno, il figlio Arthur di cinque anni sparisce senza lasciare tracce. Si pensa a un rapimento, ma non arriva nessuna richiesta di riscatto. La polizia interrompe le indagini, ma Thomas e Sophie non si arrendono. Anzi, la donna abbandona la carriera legale per entrare nelle forze dell’ordine e unirsi alla squadra del marito così da poter continuare a cercare il figlio.

Di seguito la sinossi del primo episodio in onda stasera 13 giugno:

Sophie, avvocata penalista, e suo marito Thomas, commissario di polizia, abitano con il figlio di cinque anni Arthur in una bellissima casa sulla costa del Mare del Nord. Mentre il bambino gioca con l’aquilone in prossimità della casa, la mamma si distrae per pochi secondi, e Arthur scompare. Le ricerche effettuate in zona non danno risultati, e dopo qualche tempo l’inchiesta viene abbandonata.

Le riprese si sono svolte in Francia e nelle città belga di Ostenda, Koksijde, Anversa, Bruges e Bruxelles. Gli episodi sono stati poi trasmessi in Germania su Das Erste dal 23 maggio 2021, in Belgio su La Une dal 7 novembre 2021 e in Francia su France 3 dal 9 novembre 2021.

Nel cast e personaggi di Sophie Cross – Verità nascoste troviamo: Alexia Barlier nel ruolo di Sophie Cross; Thomas Jouannet è il Commissario Thomas Leclercq; Martin Verse è: Arthur Leclercq; Nganji Mutiri è il Sovrintendente capo; Cyril Lecomte è il Capitano Gabriel Deville; Mariama Gueye è il Tenente Amina Dequesne; Oussama Kheddam è il Tenente Fred Fontaine; Wanja Mues è il Medico legale Alexander Brandt; Lionel Ruziewicz è il Poliziotto; Fred Bianconi è il Commissario Maxime Lecomte; Soufian El Boubsi è Omar Benali; Philippe Résimont è Claude Vautier.

Sophie Cross – Verità nascoste va in onda stasera alle 21:30.

