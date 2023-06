Abbiamo dovuto attendere un po’, ma da oggi è possibile finalmente parlare della distribuzione dell’aggiornamento mensile per il Samsung Galaxy S21. Chiaro il riferimento alla patch di giugno, che secondo le ultime informazione sta facendo il proprio esordio qui in Europa. In attesa che giungano segnalazioni anche dall’Italia, dunque, occorre andare oltre i discorsi fatti di recente a proposito della compatibilità tra questa serie ed un pacchetto software decisamente più atteso. Vale a dire Android 14 con la nuova interfaccia One UI 6.0. Vediamo come stanno le cose, dopo la nostra ultima analisi.

Altra svolta per il Samsung Galaxy S21: cosa sappiamo sull’aggiornamento giugno giunto in Europa

Le prime indicazioni sull’aggiornamento di giugno per i Samsung Galaxy S21 ci arrivano da SamMobile, secondo cui oggi stiamo assistendo al lancio in alcuni Paesi europei tra cui Austria e Svizzera. Il changelog, come spesso avviene con le patch mensili, è abbastanza vago, considerando che viene citato il generico miglioramento della stabilità, senza dimenticare i soliti discorsi riguardanti l’affidabilità di questa serie ed il comportamento del dispositivo a 360 gradi. Insomma, non aspettatevi una rivoluzione dopo aver installato la patch di cui si parla in queste ore.

Resta il fatto che tutti siano rivolti con lo sguardo verso Android 14 e One UI 6.0, di gran lunga l’aggiornamento più importante per tutti quelli che si ritrovano ancora con un Samsung Galaxy S21. Non abbiamo ancora una tempistica precisa sotto questo punto di vista, ma allo stato attuale non c’è alcun dubbio sulla compatibilità e sul fatto che le principali funzioni del pacchetto software non verranno negate al prodotto. Nonostante il fatto non si tratti di device così recenti.

Cosa vi aspettate dai prossimi aggiornamenti per il Samsung Galaxy S21? Diteci la vostra, aspettando i primi feedback sulla patch di giugno.

Continua a leggere su optimagazine.com