Occorre immediatamente qualche chiarimento, per quanto concerne l’uscita calendario Serie A 2023/2024. Dopo la promozione ottenuta ieri sera dal Cagliari, all’ultimo minuto con un gol di Pavoletti al San Nicola di Bari, senza dimenticare l’ottima partita del Verona nello spareggio salvezza contro lo Spezia a Reggio Emilia, abbiamo finalmente la lista completa delle squadre che potranno competere nel massimo campionato della prossima stagione. Tuttavia, come sempre accade in circostanze simili, qualche fake news ha già preso piede tra i tifosi.

Alcuni chiarimenti sull’uscita calendario Serie A 2023/2024: le prime date da memorizzare

Dopo aver affrontato l’argomento in altri contesti sul nostro magazine, pur essendo il discorso declinato sulla stagione che si è appena conclusa, oggi tocca concentrarsi sugli scenari a medio termine per coloro che non vedono l’ora di apprezzare nuovamente la palla rotolare negli stadi italiani. Nello specifico, parlando dell’uscita calendario Serie A 2023/2024 ho notato nel corso delle ultime ore che stanno circolando informazioni sbagliate sui social. Proviamo a fare il punto della situazione, senza lasciare nulla al caso.

Nessuna pubblicazione anticipata nel giro di tre o quattro settimane. Come sempre, infatti, l’uscita calendario Serie A 2023/2024 ci sarà negli ultimissimi giorni di luglio, in vista della prima giornata del campionato che è prevista nel weekend che va dal 18 al 20 agosto. Solo a quel punto, infatti, sarà possibile iniziare ad avere segnali anche sul fronte biglietti. Al netto della possibilità di sottoscrivere già un abbonamento con la propria squadra del cuore.

Insomma, non aspettatevi colpi di scena per quanto riguarda l’uscita calendario Serie A 2023/2024, mentre le prime soste ci saranno il 10 settembre, 15 ottobre e 19 novembre. Previsto un turno di campionato anche il 30 dicembre, senza Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio impegnate nella nuova Supercoppa italiana a quattro squadre.

