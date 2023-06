Le voci circa l’imminente lancio del prossimo Samsung Galaxy S23 FE sono state ormai diffuse sul in Rete. Recenti rapporti suggeriscono che il device potrebbe realmente esistere e giungere in diversi mercati entro la fine dell’anno. Il colosso sudcoreano, dunque, presto probabilmente lancerà un nuovo smartphone appartenente alla serie Fan Edition (FE). Come ben sappiamo, il produttore ha presentato a gennaio 2022 il Galaxy S21 FE ed è anche l’ultimo telefono Galaxy FE. A mancare è stato il modello Galaxy S22 FE: secondo alcune voci passate, Samsung avrebbe interrotto la sua serie di smartphone di punta a prezzi accessibili.

Adesso, però, nuove indicazioni suggeriscono che i dispositivi della serie Galaxy Fan Edition sono ancora in vita e che Samsung sarebbe pronta a lanciare il modello S23 FE entro la fine del 2023. Inoltre, in patria, sarebbero anche già emerse le prime specifiche dopo aver ottenuto le certificazioni. Andiamo a scoprire insieme quanto apparso online. Stando a un nuovo rapporto, sono state rivelate le specifiche della batteria e anche alcuni dettagli del prossimo Samsung Galaxy S23 FE. Secondo quanto riportato, il device è stato avvistato sul sito Web di certificazione dell’autorità sudcoreana per la sicurezza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, SafetyKorea, prima del suo debutto. La batteria dello smartphone, secondo GalaxyClub, è stata avvistata sul sito web di certificazione con un numero di modello SM-S711, che presumibilmente appartiene al Galaxy S23 FE.

Sfortunatamente, la certificazione non rivela la capacità della batteria dell’S23 FE, tuttavia, si ipotizza che il device potrebbe contenere una batteria da 4500mAh. Quanto alle altre specifiche attribuite al prossimo Galaxy S23 FE, il dispositivo dovrebbe essere dotato sul retro di un sensore della fotocamera principale da 50MP; inoltre, i recenti rumors parlano di un processore Exynos 2200 proprietario affiancato a 6 o 8GB di RAM LPDDR5, mentre lo spazio di archiviazione dovrebbe comprendere una UFS 3.1 con capacità di 128 o 256GB.

Continua a leggere su optimagazine.com