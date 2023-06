La puntata di Blanca, prevista stasera su Rai1, non va in onda. Lunedì 12 giugno, le repliche della fiction con Maria Chiara Giannetta lasciano spazio allo Speciale Porta a Porta su Silvio Berlusconi.

Il leader di Forza Italia è morto nella mattinata odierna, e di conseguenza tutte le reti nazionali stanno cambiando il palinsesto per dedicare speciali e approfondimenti alla sua figura.

Se Canale5 stasera farà a meno de L’Isola dei Famosi, Rai1 non manderà in onda la replica della quarta puntata di Blanca. Lo Speciale Porta a Porta sarà trasmesso dalle 21:30 sulla rete ammiraglia. Bruno Vespa accoglierà in studio diversi ospiti che ricorderanno la personalità del Cavaliere dal punto di vista umano, politico, sportivo e imprenditoriale.

Blanca tornerà regolarmente in onda con le repliche lunedì 19 giugno, salvo nuove variazioni di programma. L’appuntamento con la fiction di Rai1 proseguirà in prima serata per tutta l’estate; un modo per allietare i fan di Blanca Ferrando, che tornerà con la seconda stagione entro il 2023 (le riprese sono terminate poco tempo fa).

Blanca, liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, è la storia di una giovane consulente della polizia specializzata in décodage. Dopo aver perso la vista all’età di 12 anni in seguito a un incidente in cui ha perso la vita sua sorella, Blanca ha deciso di entrare in polizia per cercare di fare giustizia.

La puntata di Blanca che doveva andare in onda stasera è la quarta intitolata Blu profondo. I nostri indagano su un traffico di reperti nazisti che farebbe capo a Lorenzo, ex spacciatore che ora gestisce il diving center della famiglia della sua fidanzata. Ma un uomo può davvero cambiare vita? Questa domanda se la pone anche Blanca, cercando di capire cosa prova per Liguori, sempre più sfuggente, e per Nanni. Nel frattempo, a sua insaputa, qualcuno continua a spiarla nella sua stessa casa.

