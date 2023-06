Continua ad essere sempre più interessante il prezzo dell’iPhone 14 su Amazon, grazie ad uno sconto di rilievo che potrà far gola a diversi utenti desiderosi di acquistarlo. Parliamo dell’ultimo top di gamma targato Apple, nella sua versione base, che può essere acquistato quest’oggi con uno sconto del 19%, rendendo il suo prezzo finale decisamente più appetibile. Approfondendo tale offerta si può notare come dai 1029 euro iniziali si è arrivati agli 829 euro, con un risparmio che non è da sottovalutare, anche perché solitamente i dispositivi Apple non si svalutano così facilmente.

Fa nuovamente la voce grossa l’iPhone 14 a prezzo basso su Amazon: offerta calda ad inizio settimana

Nuovi riscontri, insomma, dopo la promozione trattata esattamente una settimana fa. Amazon permette quindi già di poter risparmiare qualche euro acquistando l’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna e consiglia tale acquisto proponendo tra le scelte di giornata. C’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, nel giro quindi di qualche giorno questo top di gamma di stampo Apple arriverà direttamente nelle vostre case. Inoltre di ha anche modo di pagare questo iPhone 14 a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di approfittare di tale offerta.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Ci sono quindi tutti i presupposti per riuscire ad avere finalmente tra le mani questo flagship tanto desiderato e vediamo più nello specifico quali sono le caratteristiche tecniche che animano questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB. Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici, qui troviamo la protezione del Ceramic Shield, vetro più resistente presente in circolazione.

Dal punto di vista hardware troviamo il processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Spazio anche a reti cellulari 5G ultrarapide. Il sistema fotocamere si è evoluto per scatti decisamente più belli in qualsiasi condizione di luce e non mancano modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi e modalità Cinema, ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Infine è stata migliorata anche la batteria che consente fino a 20 ore di riproduzioni video.