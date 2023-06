Come molti aneddoti che riguardano i Fab Four, quella della chiamata della Regina ai Beatles ha un tocco di ironia pulp. Il 12 gennaio 1965 il Regno Unito e il mondo intero si svegliarono con una notizia: i quattro ragazzi di Liverpool avrebbero ricevuto l’MBE, il Most Excellent Order of The British Empire. Insomma, sarebbero diventati baronetti.

Per commentare la notizia, i Beatles tennero una conferenza stampa in cui si lasciarono andare in alcune uscite esilaranti. Prima di ciò, va detto che John Lennon arrivò si presentò all’incontro con 70 minuti di ritardo. Il motivo? Dormiva. “Ho impostato la sveglia e alle 8 e sono andato a letto. Il telefono continuava a squillare, ma era quello al quale non rispondo mai”.

Alle domande dei giornalisti che chiedevano loro per quale motivo avrebbero ricevuto l’onorificenza, Lennon rispose: “Abbiamo pagato tutte le tasse, non trovi?”.

I reporter riuniti intorno ai Fab Four chiesero ai quattro cosa avrebbero fatto con la medaglia. Ringo Starr rispose: “Me la metto intorno al collo”, mentre George Harrison replicò: “La appendo al muro”. Tutti sappiamo che John Lennon, nel 1969, avrebbe restituito l’onorificenza rinunciando al titolo di baronetto. Lennon non sopportava il ruolo del Regno Unito nel Biafra e soprattutto il suo appoggio agli Stati Uniti nella dilaniante guerra nel Vietnam.

Tuttavia, la presenza dei Beatles in quella lista di nomination per la cerimonia del 26 ottobre fece indignare non poche personalità Tra queste c’era Hector Dupuis, un deputato canadese che certamente non si fece intimorire dalla loro fama e dal successo che i Fab Four avevano tra le nuove generazioni.

Dupuis, infatti, commentò: “Mi hanno messo allo stesso livello di un gruppo di stupidi idioti“. Non è dato sapere se i Bealtes risposero al deputato indignato, ma quello di Dupuis era un parere condiviso da tanti politici e non solo.