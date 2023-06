Se siete in cerca di un nuovo smartphone Android ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, vi consigliamo di dare un’occhiata su Amazon. Infatti, è disponibile in offerta l’OPPO RENO8 Lite 5G con uno sconto del 18% al prezzo di 279,99 euro (invece di 339,99 euro di listino) e in due opzioni di colore: Cosmic Black e Rainbow Spectrum. Questo device, inoltre, lo riceverete a casa con un’extra garanzia di 24 + 6 mesi e nel taglio di memoria di 8GB di RAM (espandibile) e 128GB di spazio di archiviazione (espandibile con microSD fino a 1TB). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e, per i clienti iscritti a Prime, la consegna e i resi sono gratuita e senza costi aggiuntivi. Andiamo a vedere insieme altri dettagli tecnici.

L’OPPO Reno8 Lite 5G (2022) presenta un display AMOLED da 6,43 pollici con una risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento classica a 60Hz e frequenza di campionamento del tocco a 120Hz. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G octa core, affiancato da 8GB di RAM LPDDR4X e da 128GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD fino a 1TB). Per quanto riguarda il comparto fotografico lo smartphone dispone sul retro una tripla fotocamera caratterizzata da un sensore principale da 64MP, uno per la profondità di campo da 2MP e uno per gli scatti macro da 2MP; frontalmente, la selfie-cam è da 16MP.

Quanto alle connettività, oltre al 5G, supporta anche Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS e NFC, ed è dotato anche di una porta USB Type-C e una porta per il jack audio da 3,5 mm. L’OPPO Reno8 Lite è alimentato da una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 33W.

Continua a leggere su optimagazine.com