Non c’è che dire: la notizia “hot” tecnologica della settimana scorsa è stata il lancio del visore Vision Pro Apple. Come sempre per i suoi annunci hardware, l’azienda di Cupertino è riuscita a carpire tutta l’attenzione dei media come degli utilizzatori per la portata evolutiva del dispositivo raccontata anche in un nostro precedente approfondimento. Allo stesso modo, tuttavia, si sono accesi i riflettori sul prezzo salatissimo del prodotto.

Il visore Vision Pro Apple sarà lanciato solo ad inizio 2024 al prezzo non certo abbordabile di ben 3500 dollari. Il via alle vendite si concretizzerà solo negli Stati Uniti e non è dato sapere in quali tempi la distribuzione partirà anche altrove. A fronte di un dispositivo così fuori mercato (davvero in tutti i sensi) un esperto del calibro di Mark Gurman già afferma quanto segue: nel 2025 Apple sarebbe pronta a far uscire un secondo modello di visore proprietario ma decisamente più economico.

Gurman sottolinea quanto segue: se esiste un modello Vision Pro, di certo, è stato già previsto un esemplare di visore “standard” o comunque di base ad un costo decisamente più contenuto, anche se non meglio precisato. Lato hardware, si dovranno accettare magari dei compromessi ma non ci sono dubbi sul fatto che un esemplare di questo tipo sia in fase di primo sviluppo. Certo è che bisognerà aspettare almeno un paio di anni per avere a disposizione una simile soluzione ma Apple non dovrebbe affatto cambiare idea nella sua strategia di far diventare la tecnologia proprietaria alla portata di un pubblico più vasto. Molto forse dipenderà anche dall’impatto che il modello Vision Pro avrà all’inizio dell’anno prossimo, anche considerando la nicchia di mercato conquistato negli Stati Uniti fra svariati mesi.

Continua a leggere su optimagazine.com