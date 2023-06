Molto spesso i viaggi che tanto desideriamo, la vacanza che sogniamo oppure il lavoro che ci porta lontano da casa, non vengono vissuti con la stessa serenità con la quale li si immagina.

La vacanza è vissuta come momento di totale relax e divertimento, che sia all’insegna dell’avventura attraverso trekking, esplorazioni del territorio o visite guidate o che sia all’insegna del totale rilassamento in riva al mare, coccolati dai raggi del sole o dai massaggi in spa, non viene quasi mai collegata, nel nostro immaginario, a disavventure dovute a malesseri intestinali.

Uno dei principali motivi di disagio legati al viaggio, prevalentemente in paesi esteri, è la cosiddetta diarrea del viaggiatore. Si tratta di una vera e propria indisposizione che attacca l’intestino con improvvisi crampi addominali, diarrea e vomito.

Questo malessere fisico, che colpisce il corpo del viaggiatore per uno o due giorni, come una sorta di contagio fulminante, viene spesso considerato come una sorta di “maledizione del viaggiatore” più precisamente viene chiamata “Maledizione di Montezuma”.

Montezuma è stato un re azteco, sotto la reggenza del quale il regno raggiunse il massimo splendore e la massima espansione territoriale, anche se la particolarità di questo sovrano non era la forza militare e guerriera ma piuttosto la cultura. Ma perché proprio a questa figura quasi leggendaria vengono associati i disagi intestinali dei viaggiatori? Sembrerebbe ricollegarsi ad un evento storico un poco avvolto in un alone di mistero: la leggenda narra che Montezuma, al momento dell’arrivo dei conquistadores spagnoli, per difendere il suo popolo decise di scagliare una maledizione contro i nemici usurpatori. La storia vede proprio i soldati provenienti dalla spagna essere colpiti, qualche giorno dopo il loro arrivo nel regno azteco, da attacchi di febbre e violenti dolori intestinali.

Dunque la leggenda misteriosa rappresenta una sorta di punizione per chi voleva strappare territori e autorità a un potente re azteco, ma allo stesso tempo vediamo che coinvolge quei paesi esotici e poco esplorati nei quali ancora oggi i turisti vengono immancabilmente colpiti da disturbi gastrointestinali.

Ma di preciso, di che cosa si tratta? Cosa realmente porta allo scatenarsi del malessere?

Cause:

Tale malessere si presenta molto spesso in maniera molto violenta soprattutto per chi si reca in paesi asiatici o africani. Ma da cosa derivano tali sintomi? Si tratta di un vero e proprio disturbo gastrointestinale causato dalla fitta presenza di germi, batteri ma anche parassiti che pullulano negli aeroporti, negli affollati mezzi di trasporto, ma anche nelle strade che sono percorse contemporaneamente da migliaia di persone.

Il corpo non deve essere necessariamente già debilitato per accogliere questo tipo di batteri, ma sicuramente la lunghezza del viaggio percorso, una probabile notte insonne potrebbero ulteriormente favorire l’insediamento di questi germi che colpiscono così chi, con spensieratezza, si accinge a vivere un momento di vacanza.

Ovviamente non solo l’aria spesso rarefatta o viziata dei luoghi precedentemente citati si presenta come unica causa di un malessere così diffuso, sicuramente anche il cambio repentino di alimentazione, arrivando ad approcciarsi con pietanze completamente diverse a quelle a cui si è abituati, genera nell’intestino un tale subbuglio da scatenare una immediata reazione.

Quali rimedi può attuare il viaggiatore? E quali strategie preventive può attuare?

Per esperti viaggiatori portare con sé rimedi pratici è diventata una abitudine, ma per chi si accinge a vivere nuove esperienze in paesi lontani, come i già citati paesi asiatici o sudamericani, deve imparare a conoscere le necessità mediche che dovranno accompagnarlo; soprattutto per evitare di incorrere in disagi troppo debilitanti che potrebbero realmente rovinare una vacanza da sogno.

Quindi, nonostante i sintomi della diarrea del viaggiatore durino due giorni o poco più, e tendano generalmente a scemare da soli per poi scomparire, è sempre e comunque saggio portare con sé in valigia fermenti lattici e antidiarroici.

Non è dunque necessario ricorrere a prescrizioni mediche preventive a meno che l’infezione non si sviluppi in maniera più seria fino a richiedere l’intervento di antibiotici o antimicrobici (anche perché la diarrea del viaggiatore non è contagiosa!). Ma indubbiamente l’azione principale dovrà essere semplicemente quella di cercare di proteggere il proprio intestino facendo grande attenzione a ciò che si mangia o si beve.

Infatti il repentino mutamento di abitudini alimentari e l’ingestione di acqua spesso poco controllata sono proprio tra le principali cause scatenanti della diarrea del viaggiatore.

Quindi sicuramente sarà necessario fare attenzione a quali tipi di cibi si sceglie di mangiare e anche a che ristorante, bar, negozio fare affidamento: specialmente si dovrà stare lontani da pesce o carne crudi, perché sono tra gli alimenti a più alto rischio di contaminazione batterica; lo stesso vale per frutta e verdura del posto e non, che andrebbero preferibilmente consumate togliendo la buccia e lavando accuratamente.

Molto spesso il batterio incriminato di suscitare movimenti intestinali si trova proprio nell’acqua: dunque estrema attenzione a ciò che si beve, preferendo bevande in bottiglia e cercando di evitare persino il ghiaccio all’interno dei cocktail.

