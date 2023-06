Torna in onda CSI Vegas 2 su Rai2. Stasera, lunedì 12 giugno, vedremo ben tre episodi. Successivamente, la serie tv tornerà alla sua programmazione di domenica. Andiamo alle anticipazioni.

Si parte dall’episodio 2×03 dal titolo Il pezzo mancante:

La squadra di Max indaga sull`omicidio di Mindy, una donna a cui hanno sparato. Inizialmente le indagini si concentrano sulla ricerca di un tiratore scelto ma non tutto sembra quadrare nella ricerca delle giuste tessere che compongono il puzzle. Max intanto viene aggredita e finisce in ospedale e Folsom si sente in colpa per non essere stato con lei perché troppo impegnato a risolvere una questione personale…

A seguire, l’episodio 2×04 intitolato Il koala:

Un nuovo caso per la CSI Vegas che coinvolge il team della scientifica sullo sterminio di un`intera famiglia da parte di tre killer mascherati. L’unica sopravvissuta, una neonata scampata per miracolo alla sparatoria, forse è la chiave per arrivare ai responsabili. Intanto Catherine, dal momento che Max è ancora convalescente, prende il comando delle operazioni anche se i suoi pensieri sembrano essere in gran parte rivolti alla figlia con la quale vive un momento molto complicato.

La serata si conclude con l’episodio 2×05 dal titolo Festa a sorpresa:

Durante una festa di ambito universitario, muoiono misteriosamente tre persone e molte altre finiscono all`ospedale. La squadra di Max indaga sull`accaduto nonostante l`interferenza dell`FBI e fin da subito le maggiori difficoltà sembrano essere proprio legate alla causa scatenante degli omicidi.

Nel cast di CSI Vegas 2: Paula Newsome nei panni di Maxine “Max” Roby; Matt Lauria è Joshua “Josh” Folsom; Mandeep Dhillon è Ahalya “Allie” Rajan; Ariana Guerra è Serena Chavez; Jay Lee è Christopher “Chris” Park; Lex Medlin è Beau Finado; e Mary Marg Helgenberger nel ruolo di Catherine Willows.

L’appuntamento con CSI Vegas 2 è per stasera dalle 21:20 su Rai2.

